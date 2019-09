Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

le 22 Octobre 2019

en Français

Titre : Trails of Cold Steel III

Textes : Français | Anglais

Audio : Anglais | Japonais

Sortie 22 Octobre 2019

Description



Rean Schwarzer découvre un sombre complot menaçant sa patrie. Afin d'affronter cette menace ennemie, il devra endosser un rôle d'instructeur au sein d'un nouveau campus de section et former une nouvelle génération de héros pour espérer ressortir vainqueurs de ce conflit.



REMARQUE : Aucun trophée ne sera obtenu dans cette démo. Afin d'obtenir le trophée décerné pour voir terminé le prologue dans la version intégrale du jeu, veuillez procéder ainsi :

1) Créez une sauvegarde dans la démo juste avant le boss final.

2) Transférez cette sauvegarde à la version intégrale du jeu.

3) Triomphez du boss dans la version intégrale du jeu pour obtenir le trophée.



1 joueur

13GB minimum

Fonctionnalité de vibration DUALSHOCK®4

Prise en charge de la lecture à distance

PAL HD 720p,1080i,1080p



© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved.

Licensed to and published by NIS America, Inc.