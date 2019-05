Un classique du Shoot'em Up enfin en boîte en occident !



Tout est dans le titre. Suite à de très longues négociations entre Limited Run Games et M2 (le boss de M2 , le très sympathique Naoki Horii l'avait même évoqué l'année dernière dans une très longue interview dans le magazine Famitsu), voilà que le tout est désormais officiel. L'exceptionnel, mais néanmoins exigeant Shoot'em Up Battle Garegga Rev.2016 va donc rejoindre le catalogue de Limited Run Games et ce dès 10 mai dans sa version PlayStation 4, que ce soit via une version simple avec jaquette réversible et même via une édition limitée bien fournie et vendue au tarif de 129.99$.







Voici d'ailleurs un résumé du jeu : Tout est dans le titre. Suite à de très longues négociations entreet(le boss de, le très sympathiquel'avait même évoqué l'année dernière dans une très longue interview dans le magazine), voilà que le tout est désormais officiel. L'exceptionnel, mais néanmoins exigeant Shoot'em Upva donc rejoindre le catalogue deet ce dèsdans sa version, que ce soit via une version simple avec jaquette réversible et même via une édition limitée bien fournie et vendue au tarif deVoici d'ailleurs un résumé du jeu :

À propos :



Un classique reprend son envol ! Les maîtres du jeu vidéo rétro de chez M2 ont consacré toute leur passion pour ce premier titre de la gamme "M2 Shot Triggers" !



Le légendaire Shoot'em Up Arcade datant de 1996 et développé à l'origine par Raizing est de retour dans cette version minutieusement conçuee et qui ravira à la fois aussi bien les fans dévoués que la nouvelle génération de fans de Danmaku ! En plus de reproduire à la perfection le jeu original,découvrez de nouveaux modes de jeu, mais également plusieurs types de BGM et les fameux "M2 Gadget", qui vous permettront de customiser le jeu comme bon vous semble et vous aidera à surmonter le fameux problème qu'est Battle Garegga !



Principales caractéristiques :



* Affinez vos compétences dans trois modes de jeu.



* Vous pouvez utiliser quatre bandes sonores différentes.



* Volez toujours plus haut avec huit avions différents.



* Débloquez les secrets du mystérieux système de Rank en utilisant les "M2 Gadget".



* Voyez ou vous en êtes au niveau de votre score dans le Leaderboard Online.



* Ajustez votre partie avec des paramètres détaillés comme le niveau de difficulté, la configuration de votre avion, le nombre de vies et bien plus encore.