Éditeur : NISAmerica

Développeur : Furyu

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 15 Mars 2019 (Europe)

12 Mars 2019 (USA)

Langue : Anglais

Le jeu est d'abord apparu sur PSVita sous le titre de : The Caligula Effect.The Caligula Effect : Overdose est un remake du jeu sortie sur PSVita, cette version est sortie uniquement sur PS4 au Japon, mais pour l'occident, le PC et la Switch accueilleront aussi le jeu.Le but du jeu est d'arriver à se délivrer de Mobius, un monde virtuel.(Images issues de la version Steam)