Patch-notes

Mises à jour régulières et récurrentes

Février 2019

Mars 2019 – Mise à jour : Un monde en évolution

Avril 2019 – Mise à jour : Invincibles Ensemble

Mai 2019 – Mise à jour : Le Cataclysme

Depuis la sortie du jeu enet jusqu’à présent, les développeurs de chezse sont essentiellement consacrés à corriger les nombreux bugs et autres zones d’inconfort repérés par les joueurs. Le patch fourni lors de la sortie officielle du jeu a déjà arrangé pas mal de choses.A partir de Mars, en revanche, on passe àà proprement parler, c’est-à-dire à l’ajout de(le mode où tu veux juste t’amuser à faire tonsans forcément avoir d’objectif précis) ou encore (et on sait que vous les attendez tous !) deVoici donc le listing de tous les ajouts prévus pour le monde d'dans les trois prochains mois :- Améliorations, corrections et optimisations- Pièces d’alliance hebdomadaires- Défis journaliers / hebdomadaires / mensuels- Changements de la boutique de- Évènement / partie libre :- Évènement / partie libre :- Évènement / partie libre :- Éléments cosmétiques : coffres élyséens des Forteresses- Pack de récompenses- Évènement / partie libre :- Évènement / partie libre :(Ah si : à priori, il s'agirait d'un système qui encouragerait d'autant plus à jouer en groupe)- Pack de récompensesen plus de celui intitulé- Nouvelle Forteresse :- Défis hebdomadaires de forteresse- Tableaux de classement- Guildes- Nouvel évènement sur le mode- Nouvelles missions- Pack de récompenses