Au tour de Totori d'intégrer le casting du jeu !

Comme d'habitude, Gust et Koei Tecmo en profitent chaque semaine pour balancer de toutes nouvelles informations, mais également les images qui vont avec pour leur futur RPG alchimique, à savoir Atelier Lulua : The Scion of Arland . Au programme de cette nouvelle fournée, deux anciens personnages font leur retour, à savoir Totooria "Totori" Helmold et Mimi Houiller von Schwarzlang. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a également des informations sur le Alchemy Riddle, le voyage de Lulua, l'évolution du monde de Arland et enfin le nouveau système nommé "Awakening Effect" lié à la synthèse.



Voici les détails en question :

■ Personnages



Totooria "Totori" Helmold (doublée par Kaori Nazuka)







Il s'agit d'une évangéliste de l'alchimie en pleine expansion dans le monde.



Une alchimiste qui fut la première disciple de Rorona. Ses compétences en alchimie rivalisent avec celles de Rorona et elle joue un rôle important dans l'alchimie de Arland. Elle partage une relation de soeur de sang avec Piana et travaille actuellement dans le but de faire connaître l'alchimie au monde entier. Même si elle a souvent eu inconsciemment la langue bien tranchante lorsqu'elle s'exprimait à d'autres personnes, elle semble aujourd'hui beaucoup plus attentive.















Mimi Houiller von Schwarzlang (doublée par Yuka Iguchi)







La noble garde du corps de Totori.



Il s'agit d'une femme servant de convoi à Totori. Elle est la plus influente des aventurières d'Arland et ses compétences à la lance sont parmi les meilleures. Elle est une amie intime de Totori, avec qui elle voyage et elle est irremplaçable à ses yeux. Originaire d'une ville de noble, elle est fière et déterminée.











■ Le texte antique mystérieux et le voyage de Lulua



Le mystère de l'énigme de l'alchimie



Le "Alchemy Riddle" est un texte ancien que seule Lulua peut lire. Lorsque Lulua arrive à la limite, il émet soudainement une lumière et des informations relatives à l'alchimie remontent à la surface. Quelle vérité se cache derrière le mystérieux "Alchemy Riddle" ?



Qui a écrit le "Alchemy Riddle" et dans quel but ?Pourquoi est-il apparu devant Lulua ?Il y a encore beaucoup de mystères autour de ce texte ancien, mais Lulua elle-même ne semble pas beaucoup s'en soucier. Elle a une attitude positive : si je peux étudier l'alchimie avec le "Alchemy Riddle", je pourrais peut-être devenir une alchimiste comme ma mère !















La survie de l'Atelier est en danger ?



Une lettre pour Rorona arrive durant son absence. La lettre est un communiqué de la République d'Arland indiquant que la licence commerciale de l'Atelier de Rorona arrive à expiration. Afin de sauver l'Atelier de sa mère, Lulua se rendra à Arland.



Lulua est paniquée par la possible disparition de l'Atelier de sa mère bien-aimée, mais avec les conseils de Piana, elle se rend à Arland. Lulua entend des marteaux en se rendant sur le lieu de naissance de sa mère. Quelles rencontres et aventures l'attendent durant son voyage ?















■ Explorer un Arland ayant évolué



Une world-map déployée par le joueur : explorez les moindres recoins d'Arland



L'exploration dans Atelier Lulua : The Scion of Arland est basés sur celle de Atelier Totori : The Adventurer of Arland . Ce système permet aux joueurs d'explorer des maps pour débloquer de nouvelles maps. De nouvelles maps se débloqueront également en déchiffrant le "Alchemy Riddle".



- Concernant la façon dont s'ouvre les maps d'Arland, c'est à vous de choisir ! Des ennemis redoutables peuvent se cacher dans les profondeurs de la map en question...







En rassemblant des informations sur les monstres et les objets à collecter apparaissant sur la map, le pourcentage d'exploration sur la map en question augmentera. Lorsque le pourcentage d'exploration atteindra les 100%, les chances de trouver des objets de grande qualité augmenteront.



- Combattez et explorez graduellement. Et le pourcentage d'exploration de la map augmentera !















Une route que Lulua visitera au début du jeu. Alors que le chemin à emprunter est bloqué, le jour ou le chemin se débloquera arrivera-t-il ?







Voici un rocher qui ne peut être brisé que via un objet spécial. Est-ce une bonne idée que de le casser ?







Voici une map qui figurait autrefois dans lq saga Arland, Lulua et ses amis attaquent le "Stone Puni".







Map : Source d'eau éternelle de la forêt



La source d'eau éternelle de la forêt est une map remplie d'air pur et entourée d'une eau magnifique. Il s'agit également de la source d'eau de Arculis. Afin de synthétiser un objet demandé par Aurel, le "Alchemy Riddle" guidera Lulua et ses amis à la recherche de ces matériaux.







Lulua et Eva rejoignent Aurel, venu dans la région pour exterminer des monstres et elles implorent son aide. Comment peuvent-ils obtenir "la Barbe du Gros Poisson" possédée par le gardien vivant sous l'eau ? Alors que Lulua et ses amis ne savent pas quoi faire, le "Alchemy Riddle" commence à briller une fois de plus...















■ Awakening Effect : plus de contrôle sur la synthèse ! Tirez parti des pouvoirs cachés des matériaux !



Atelier Lulua : The Scion of Arland introduit un tout nouvel élément de synthèse appelé Awakening Effect (effet de réveil). Un effet d'éveil est l'effet caché que possédait à l'origine un matériau. En synthétisant avec un objet possédant un effet d'éveil en tant que matériau, vous pourrez créer des éléments, qui seront dotés d'effets non présents avec la synthèse classique.



- Lorsque vous synthétisez une "Donor Stone", si vous utilisez un ingrédient ayant l'effet d'éveil "dégâts causés par le feu", la Donor Stone disposera à la fois de son effet traditionnel "dégâts de foudre" et de l'effet supplémentaire "dégâts causés par le feu".











Utilisez des effets d'éveil pour créer des objets encore meilleurs



Il existe bien évidemment plusieurs effets d'éveil. Ne négligez surtout pas ceux qui peuvent rajouter de nouvelles catégories aux éléments synthétisés. Par exemple, lorsque vous appliquez l'effet "Awakening (Flavoring)" à un agent neutralisant, l'agent neutralisant, qui appartient en temps normal à une catégorie différente pourra également être utilisé pour synthétiser des ingrédients de la catégorie aromatisants.