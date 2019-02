Gust





Atelier Lulua continue de montrer ses personnages en détails !

La news date du début du mois de janvier, mais pour des raisons assez personnelles, je ne poste cet article qu'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, Gust et Koei Tecmo partagent de toutes nouvelles informations, mais également les images qui vont avec pour leur futur RPG alchimique, j'ai nommé Atelier Lulua : The Scion of Arland . Au programme de cette nouvelle fournée, on a des informations sur pas moins de six personnages secondaires, à savoir Cole Dueller, Lisa von Beilschmidt, Refle von Beilschmidt, Jeltje Jeremies, Wild Klinsmann et Pamela Ibis (un personnage récurrent dans la saga Atelier ). De plus, on a également quelques informations sur le système de combat qui s'annonce plutôt riche en possibilités.



Voici les détails en question :

■ Visuel Clé







■ Personnages Secondaires



Cole Dueller (doublé par Souichirou Miwa)



Un ancien colporteur formé par un ancien forgeron.







Il s'agit du propriétaire d'un atelier de forgeron. Avec ses techniques apprises auprès d'un forgeron d'Arland et avec un certain sens des affaires lorsqu'il était colporteur, son magasin est devenu très populaire. Avec le slogan "Travaille tant que tu est encore jeune, gagne ta vie tout en travaillant", il demeure un peu juste concernant ses rentrées d'argent, mais il est prêt à accepter des pertessi c'est pour aider les autres. Il connaît Rorona depuis longtemps.











Lisa von Beilschmidt (doublée par Emiri Katou)



La reine gloutonne et une employée d'un bar.







Il s'agit de la showgirl de la "Golden Broadax Tavern" à Arculis. Propre, gentille et belle, elle ne semble absolument pas convenir au prototype d'employée d'un bar. De plus, contrairement à ce que suggère son apparence, elle mange comme un cochon et pourrait dilapider toute la nourriture du bar si elle y tenait vraiment. Elle aime manger et elle est communément appelée "l'ange souriant".











Refle von Beilschmidt (doublée par Kaya Okuno)



Une fille qui aime les bijoux.







Il s'agit d'une commerçante à la bijouterie "Silver Chisel" à Arculis, mais également la soeur cadette de Lisa. Elle aime et collectionne les jolies choses comme les bijoux et les coquillages depuis qu'elle est toute petite et ses connaissances en la matière ne sont pas inférieures à celle d'un chercheur dans ce domaine. Elle est timide et ne montre que trop peu d'émotions, mais elle aime sa soeur aînée Lisa.







Jeltje Jeremies (doublée par Takeda Rarisa Tago)



Une fanatique pour les aventuriers célèbres.







Il s'agit d'une fille nommée "la maniaque de l'aventure". Son but dans la vie est de parcourir le monde dans le but de se faire autographier par des "aventuriers incroyables". Gaie et vive, elle est du genre à rester elle-même sans se souciers des petits détails. Cependant, quand elle se retrouve face à l'un de ces "aventuriers incroyables", elle se calme direct.







Wild Klinsmann ( doublé par Yuuki Yonai)



Le jeune chef d'Arland.







Il s'agit du propriétaire d'un restaurant à Arland. Avec la devise d'étudier la fine pointe de la mode et de ne pas cuisiner, il semble accorder un soin particulier à sa couffure et à ses vêtements, mais porte toujours son tablier comme symbole de la fierté de son chef. Il était à l'origine un délinquant, mais à changé ses habitudes après avoir goûté la cuisine inspirée d'un certain chef et à depuis décidé de suivre la voie du chef.







Pamela Ibis (doublée par Asuka Tanii)







Il s'agit de la propriétaire du "Pamela Shop" à Aris. Elle a une personnalité chaleureuse et semble un peu lente, mais sa boutique est devenue l'une des attractions touristiques de Aris. Elle semble connaître Rorona depuis longtemps.







■ Système de Combat



Le système de combat de Atelier Lulua : The Scion of Arland est basé sur les combats en collaboration comme dans le dernier jeu de la saga Atelier , à savoir Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings . Mais il va encore plus loin avec la mise en oeuvre de nouveaux éléments tels "Interrupt" et "Primal Arts".



Membres en combat et formation



Jusqu'à cinq membres du groupe peuvent participer aux combats, trois personnages se trouvant à l'avant et deux personnages se trouvant à l'arrière. Les personnages situés à l'avant peuvent attaquer directement les monstres et en fonction des actions effectuées par les personnages situés à l'avant, ceux se trouvant en arrière peuvent faire feu avec des compétences assistées.



- Cinq membres du groupe peuvent participer aux combats. Les personnages situés à l'arrière ont l'avantage de récupérer progressivement des HP et des MP. Bien que les systèmes aient été améliorés, les mouvements spéciaux familiers et puissants de la saga Atelier reviennent également en force.











- Selon les actions entreprises par les personnages situés à l'avant, les personnages situés à l'arrière peuvent coopérer pour activer des compétences d'assistance. En essayant d'activer ces compétences d'assistance, vous pouvent continuellement infliger de gros dégâts en une seule fois.











Utilisation de compétences



Les personnages disposent de nombreuses compétences uniques. Étant donné que l'utilisation de compétences permet les pages du livre "Alchemy Riddle", veillez à utiliser certaines compétences, tout en tenant compte des faiblesses des ennemis.



- La compétence "Range Shift" d'Eva vient de modifier la portée d'attaque de ses compétences.











Nouvel élément 01 : des combats plus stratégiques avec la commande "interruption"



"Interruption" est une commande ne pouvant être utilisée que par les alchimistes. En montant la jauge en bas à droite de l'écran, vous pouvez interrompre un combat pour utiliser un objet équipé et ce à un n'importe quel moment, que vous le vouliez ou non.



-Si votre coéquipier se trouve dans une mauvaise passe, interrompez le combat et soignez-le avant votre tour.











Lorsqu'il est utilisé normalement, le nombre de fois qu'un objet peut être utilisé diminue, puis disparaît définitivement une fois consommé. Cependant, lorsqu'il est utilisé en tant qu'élément d'interruption, le nombre d'utilisation de l'objet en question ne diminuera jamais, ce qui permet d'utiliser les objets en question autant de fois que vous le souhaiterez et ce sans inquiétude. Faites un usage intensif des éléments synthétisés, histoire de vérifier leur qualité et surtout leur efficacité. Cependant, il convient tout de même de noter qu'un seul objet d'interruption peut être équipé par alchimiste.















De plus, des effets spéciaux appelés "compétences d'interruption", qui diffèrent selon l'alchimiste, peuvent également être activés lors de l'utilisation de la commande interruption. Il existe divers effets supplémentaires, comme par exemple celui permettant d'ajouter l'effet recul sur un ennemi immobile.



- En formant un groupe de plusieurs alchimistes, vous pourrez continuellement utiliser la commande interruption.















Nouvel élément 02 : les "arts primordiaux" sont la clé pour approfondir les liens



Les "arts primordiaux" sont des effets de formation spéciaux et qui sont activés via les combinaisons des personnages situés à l'avant. Il y a divers effets, notaml'activation d'objets ou encore la réduction des dégâts subis. Étant donné que les arts primordiaux peuvent être utilisés à votre avantage en combat, assurez-vous de prendre en compte votre formation.



- Selon la formation choisie, vous pourrez activer divers arts primordiaux.