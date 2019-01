M2 donne quelques petites informations sur leurs prochains Shoot'em Up à venir !

Le développeur M2 , qui est plutôt actif en ce moment sur la scène du shmup à récemment eu un entretien avec "DenFamiNicoGamer". Ils en ont donc profité pour discuter de la récente annonce de ESP Ra. De. , qui rejoindra très prochainement la gamme "M2 Shot Triggers". Mais ils ont également discuté un tout petit peu du prochain Aleste .



Voici les points forts à retenir de cet entretien :

* La décision d'entrer réellement en contact avec Atlus pour faire revenir ESP Ra. De. sur les plates-formes modernes a été renforcé grâce à un sondage au cours duquel ESP Ra. De. fut le jeu le plus demandé. Un représentant de Cave a assisté à la réunion avec M2 et Atlus à donné le feu vert pour qu'ils utilisent la licence comme ils le souhaitent.



* Bien que M2 ait déjà créé un portage en version bêta du jeu, il reste encore beaucoup de boulot à faire pour que le jeu soit prêt. Ils reçoivent également beaucoup de commentaires des meilleurs joueurs de ESP Ra. De. sur le développement du jeu. M2 en ont également profité pour partager un croquis de la jaquette du jeu, toujours dessiné par le créateur original des personnages du jeu, à savoir Junya "Joker" Inoue.







* Concernant Aleste , plus d'informations devraient être divulguées d'ici l'été 2019. Cependant, M2 à précisé une chose : le jeu est conçu pour être un jeu Arcade, à tel point qu'il ne se sentirait pas à sa place. La probabilité qu'il sorte directement dans les salles d'Arcade est assez élevée, surtout si l'on considère le nombre élevés de plates-formes pouvant l'accueillir comme ALL.Net P-ras Multi, NESICA et surtout la plate-forme du moment exA-Arcadia. Ceci-dit, à la fin, ce sera à M2 de décider ou le sortir, histoire d'en tirer le meilleur profit.



* M2 insiste toujours pour ajouter des "Gadgets" et des fonctions à ses versions en fonction des retours des joueurs experts et des nouveaux joueurs et ce qu'ils souhaitent dans le jeu, le tout en ajoutant autant de mémoire que possible. Cependant, ces fonctions doivent bien marcher avec le jeu en question : par exemple, l'ajout d'une fonctionnalité "Rewind" à bien marché pour Ketsui Deathtiny : Kizuna Jigoku Tachi , mais ce fut une mauvaise idée pour Battle Garegta Rev.2016 .



* Suite au point ci-dessus, M2 est actuellement en train de décider quoi ajouter sur cette future version "Arcade Perfect" de ESP Ra. De. , d'autant plus que le jeu dispose de nombreuses attaques aléatoires. En outre, les schémas d'attaques changent en fonction de votre rang actuel. Bien que M2 ait déjà quelques idées, ils invitent également les joueurs à les aider via le réseau social Twitter. S'ils utilisent votre idée, ils ajouteront votre nom dans les crédits du jeu. Ils sont même prêts à accepter les idées les plus hardcore.



Voici le tweet en question :



さあ、『エスプレイド』&『アレスタ』が復活だ!全シューターの悲願を叶えたエムツーが明かす“移植決定の舞台裏”と“移植に賭けるたぎる想い”【『エスプレイド』新規イラストラフ画も公開!】



— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) December 25, 2018



Vous pouvez d'ailleurs accéder au tweet en question en cliquant ici-même .





Voici pour finir quelques autres faits de cet entretien :

* M2 veut sortir ESP Ra. De. au cours du second semestre de l'année 2019.



* Le développement de la gamme "M2 Shot Triggers" sur Nintendo Switch est encore à un stade précoce. Ils en avaient déjà parlé dans une autre interview en Japonais que le développement de cette gamme sur la console hybride de Nintendo était particulièrement compliqué, vu son hardware particulier et moins aisé pour développer par rapport à la PlayStation 4 et la Xbox One.



* The Cliffhanger : Edward Randy et The Great Ragtime Show sont en cours de négociation. Ils recherchent actuellement à qui appartiennent les droits sur les licences de Data East , le développeur original de ces licences qui a fait faillite.