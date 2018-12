Éditeur : NISAmerica

Développeur : Nippon Ichi Software

Genre : A-RPG

Disponible sur PS4/Switch/PSVita (au Japon)

Date de sortie : 29 Mars 2019 (Europe)

26 Mars 2019 (USA)

Sous-titré Anglais / Voix Japonaises

Your Four Knight Princesses devient The Princess Guide,(pour l'occident).Pour l'occident il n'y aura que les versions PS4 et Switch.Quatre princesses de quatre royaumes différents doivent apprendre à mener leur peuple à la victoire.