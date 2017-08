Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

28 Septembre 2017

Playstation 4

La semaine prochaine de nouvelles publications dans les magazines devraient apparaître.

■ Personnages

■ Informations annexes

■ Informations système de combat

=======► “Divine Knight Battles” System

=======► Link Attacks (Attaques de liaison)

=======► Réduire les dégâts et tenter une contre-attaque

=======► Crafts : utilisez des compétences puissantes dans les Divine Knight Battles

=======► Système partenaire: emprunter la force de votre partenaire

■ Scans Dengeki Playstation

Sara Valestein

Première apparition : Trails of Cold Steel



Un ancien membre du corps des « Jaegers du Nord » connu sous le nom de " Purple Lightning (Eclair violet) ", et Bracer de rang A dont la beauté est ruinée par ses remarques.



Après que la Guilde des Bracers a été forcée d'arrêter en raison de la pression exercée par le Chancelier de Fer et de Sang, elle est devenue instructrice de l'Académie Militaire Thors grâce à une personne de contact et a assumé la responsabilité de diriger les étudiants en tant qu'instructrice de la spéciale Classe VII, qui était constitué de membres de test du système ARCUS tels que Towa et Crow, ainsi que Rean et compagnie.



Après la guerre civile, elle a pris sa retraite de l'Académie Militaire Thors et est retournée chez les Bracers. Tout en formant Fie, une de ses étudiants avec qui elle s'est attachée, elle travaille avec d'autres Bracers tels que Toval Randonneur en enquêtant sur les troubles dans l'Empire.

Sharon Kreuger

Première apparition : Trails of Cold Steel



Une employée de la présidente du groupe Reinford, Irina Reinford, et une super-femme avec une conduite amicale et la capacité d'exécuter parfaitement les tâches.



Au cours de la guerre civile, tout en soutenant les activités de la classe spéciale VII, dont Rean et compagnie étaient des étudiants, elle veillait sur la seule fille de la présidente, Alisa, en restant toujours à ses côtés.



Spoiler :

Sa véritable identité est l'Enforcer n ° IX de la société secrète Ouroboros, et est également connue sous le nom de "Severing Chains Kreuger".



Même après avoir révélé sa véritable identité aux membres de la classe spéciale VII, elle a servi d'employé de la famille Reinford et, derrière les coulisses, épaulait Alisa dans ses tâches, dont cette dernière est devenu cadre supérieur du Groupe. Elle passe ses journées de manière productive, mais ...

Victor S. Arseid

Première apparition : Trails of Cold Steel



Fondateur de l’école d’épéistes style Arseid, qui peut rivaliser avec l'école Vander, vicomte de Legram dans la partie sud-est de l'Empire et chef de la famille Arseid.



Réputé pour être le meilleur épéiste de l'Empire, également appelé sous le nom de « Radiant Blademaster ». On dit que le seul qui pourrait le surpasser dans l'épée est « Golden Rakshasa », un de ses disciples.



Au cours de la guerre civile, afin de dégager le chemin pour Rean et compagnie, il a entamé une bataille acharnée contre l’Enforcer n° I, Macburn ( surnom : "Blazing Demon" ).



Après que Laura, sa seule fille, soit diplômée de l'Académie Militaire Thors, il l'a emmenée dans son périple pour lui apprendre les techniques secrètes du style Arseid.

Angelica Rogner

Première apparition : Trails of Cold Steel



Fille du Marquis Gerhart Rogner (sa famille fait partie de l'une des Quatre Grandes Maisons). Pratiquante de l'art martial oriental connu sous le nom de " Style Taito ", et une beauté avec une envie sans précédent pour les femmes.



En tant qu'ami de Towa pendant leur séjour à l'Académie Militaire Thors, et en tant que senior à l'académie, elle a aidé Rean et les autres membres de la classe spéciale VII. Et en tant que pilote en chef du croiseur à grande vitesse "Courageous" pendant la guerre civile, elle a soutenu le capitaine de remplacement, Towa.



Après la fin de la guerre civile, elle a entrepris un long voyage planifié pour visiter tout le continent à bord de sa moto orbale.



Pendant ce voyage, Angelica, qui a remarqué un « certain sentiment d'inconfort », entre en contact avec son ancien maître dans la République de Calvard, mais …

George Nome

Première apparition : Trails of Cold Steel



Un jeune homme et ingénieur avec une carrure imposante qui était autrefois étudiant à l'Académie Militaire Thors.



À l'Académie militaire de Thors, il a formé une équipe de test avec Towa, Angelica et Crow pour utiliser concrètement le système de Combat Orbment "ARCUS". Il a favorisé les amitiés au-delà du statut social et de la position, et a participé à la création de la classe spéciale VII, dont Rean et compagnie, étudiants, en font partie.



Il a la compétence distinguée d’ingénierie pour être reconnu comme le « 3ème disciple » du professeur G. Schmidt et démontre ses capacités dans tous les aspects, de la création de la moto orbale à la mécanique du croiseur Courageous.



Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie militaire Thors, il effectue un parcours d'ingénierie dans tout le continent afin d'étendre ses connaissances en tant qu'ingénieur.



En visitant l’usine centrale de Zeiss ( Zeiss Central Factory ) ; le siège de la Fondation Epstein ; etc ... ; et en approfondissant les échanges dans des endroits partout, il absorbe diverses connaissances.

■ Masters of the Sword

Dans la série Trails, les styles d'épée suivants apparaissent :



+ le style " Eight Leaves One Blade / Hachiyou Ittou-Ryuu " fondé par Yun Ka-fai

+ L'école " Vander " qui a été transmise par la famille Vander, une noble famille militaire dans l'Empire Erebonia.

+ L'école " Arseid ", qui a été transmise dans la noble famille Arseid et qui peut rivaliser avec l'école Vander.



Les experts qui ont maitrisé un style d’épée ont eu droit à un surnom de l'épée et Victor S. Arseid, alias " Radiant Blademaster ", est l'un d'entre eux.





• Yun Ka-fai ( alias Sword Hermit )



Fondateur du style " Eight Leaves One Blade ". Il est le maître de Rean. Dans la série Trails, seul son nom a été mentionné (de plus amples informations sur Yun restent encore inconnues).





• Leonhardt ( alias Bladelord )



Un épéiste qui s'est fait un nom parmi les Enforcers. Détenteur de l’épée démon "Kernviter".





• Cassius Bright ( alias Divine Blade )



Un disciple de Yun et un ancien pratiquant du style "Eight Leaves One Blade". Il s’est écarté de la voie de l’épée et utilise maintenant le Bojutsu (l’art du bâton).





• Arios Maclaine ( alias Divine Blade of Wind )



Bracer de rang A de Crossbell. Il a été initié aux arts secrets de la 2ème forme du style Hight Leaves One Blade ( précisément le style "Gale" / 疾風 / Hayate ).

■ Taito Style

Un style d'arts martiaux qui utilise le " chi " et qui provient de la République de Calvard.



C'est un style de combat qui s’utilise en renforçant son propre corps, sans utiliser d'armes. Parmi les pratiquants de ce style on peut inclure :



+ Zin / Zane Vathek

+ Kilika Rouran

+ Walter

+ Lynn



Angelica avait dit: « J'ai appris le Taito Style d'une certaine femme qui voyageait ». Étant donné qu'il y a des maîtres de ce style dans la République de Calvard, son maître pourrait-il être Kilika?

► “Divine Knight Battles” System

Le Chevalier Divin qui possède une grande puissance, et les Soldats Panzer, qui sont basés sur le Chevalier Divin et qui ont été produits en série. Les combats utilisant ces armes géantes et humanoïdales s'appellent "Divine Knight Battles".



Ces batailles sont apparues dans les 2 épisodes précédents, et font leur retour dans ce 3ème (et dernier de la trilogie et de l’arc Erebonia). De nouveaux éléments, y compris des batailles de groupes utilisant plusieurs Soldats Panzer et un système de partenariat, ont également été ajoutés.

► Link Attacks (Attaques de liaison)

Les Soldats Panzer ennemis ont trois parties - la tête, les bras et le corps - que vous pouvez viser en attaquant. Parmi eux, il y a des points faibles, et lorsque ce point faible est exploité, il y a une forte probabilité que l'ennemi perde son équilibre. Tout comme les batailles standard, en utilisant une attaque de liaison (" Link Attack ") dans un Divine Knight Battle, vous pouvez déclencher une succession d'attaques. D'autre part, si vous attaquez une partie qui n'est pas un point faible, l'ennemi peut se mettre en garde ou contre-attaquer.



Le " Break Gauge " introduit dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III est également présent dans ces batailles, et en attaquant pour abaisser la jauge, vous pouvez conduire l'ennemi dans un état de " Break State ". Un ennemi dans cet état n'est pas seulement temporairement affaibli, la probabilité qu'ils perdent leur équilibre par une attaque augmente à 100 pour cent. Comme il existe des méthodes d'attaque pour réduire efficacement la jauge, l'évaluation de la situation est essentielle pendant la bataille.

► Réduire les dégâts et tenter une contre-attaque.

Les attaques ennemies sont très puissantes dans les Divine Knight Battles.



Parfois, il faudra choisir la commande " Défense " afin de minimiser les dommages causés aux Soldats Panzer. Puisque vous pouvez voir quel Soldat Panzer dans votre groupe est visé par l'ennemi en appuyant sur le bouton L2, vous devriez utiliser ceci tout en solidifiant vos défenses. Pour Valimar, il y a aussi la technique de contre-attaque, " Morning Moon ".

► Crafts : utilisez des compétences puissantes dans les Divine Knight Battles

Les Craft Points (CP) peuvent également être utilisés pendant ces batailles pour utiliser des Crafts ( techniques ) avec divers effets, tels que l'attaque et le soutien. Les caractéristiques varient selon la technique, de celles qui offrent une puissance extrêmement élevée à celles qui frappent l'ennemi avec un effet de retard ( l’ennemi perd son tour suivant ).



Il convient de noter que certaines parties spécifiques ne peuvent pas être ciblées lors de l’utilisation d’un Craft, et que chacun de ces techniques possède une probabilité bien déterminée pour briser l'équilibre de l'ennemi.

Arc Moon Flash

Gemini Blast

Rain Slash

► Système partenaire: emprunter la force de votre partenaire

Vous pouvez définir un partenaire pour chaque personnage pilotant un Divine Knight ou Soldat Panzer. Lorsqu'un Soldat Panzer a un partenaire, vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 commandes spéciales :



EX Arts - Consomme des EP pour utiliser des Arts ( magies ) et augmenter les performances de votre Soldat Panzer. Selon le partenaire, les EX Arts que vous pouvez utiliser changeront.



Charge - Récupère significativement les EP de votre Soldat Panzer. C'est une commande indispensable pour les batailles durables.



Spirit - Consomme des EP pour récupérer votre HP et CP. Il sera extrêmement utile dans les Divine Knight Battles avec peu de moyens de récupération.



Non seulement les personnages avec les partenaires peuvent utiliser des Arts puissants qui consomment des EP, mais comme les HP, CP et EP peuvent être récupérés en fonction de la situation, les partenaires sont indispensables pour les Divine Knight Battles.

Noire Barrier

Acide Rage

