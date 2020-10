2012Réalisation : Wes Anderson(La Vie aquatique / À bord du Darjeeling Limited / The Grand Budapest Hotel / L'Île aux chiens)Synopsis : Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.Un film plein d'esprit d'un réalisateur atypique.Entre poésie, tendresse et avec ce qu'il faut d'humour.