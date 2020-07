Tokusatsu

-----------------------------------------

Kamen Rider Saber

Il était une fois, dans les temps anciens, le Livre. Tout était écrit dans le Livre : mythes, histoires, sciences, technologies, histoire de l’Humanité. Il était protégé par les élus des épées sacrées . Mais un jour, ces élus n’ont pas réussi à protéger le Livre, et ses histoires ont été éparpillées dans le monde entier.



De nos jours, un jeune romancier du nom de Toma Kamiyama rêve de ce combat et s’y retrouve impliqué malgré lui quand il rencontre la mystérieuse Sophia. Mais, il n’est pas le seul à être impliqué. L’organisation secrète Sword of Logos a aussi pour mission de défendre le Livre et ses histoires de Megido, un groupe mal intentionné aidé par Kamen Rider Calibur.



Toma va assister impuissant à la disparition de la ville qui va progressivement se faire remplacer par le Monde des Merveilles. Voulant aider les gens, il deviendra Kamen Rider Saber et se battra contre Megido avec l’aide de ses nouveaux amis de Sword of Logos : Kamen Rider Blades, Espada et Kenzan

-----------------------------------------

Kamen Rider Saber

Kamen Rider Blades

Kamen Rider Espada

Kamen Rider Kenzan

-----------------------------------------

Alors queva s'achever bientôt l'èreva voir arriver dès septembre la suite de licence Kamen Rider. En effet hier midi au Japon une conférence de presse a été tenue pour dévoiler la prochaine série.Son nomCe qui est intéressant avec ce titre c'est que comme vous pouvez le voir ci-dessus en entête, les kanji sur le bord droit du logo sont 聖 et 刃. Ils se lisent comme suit:聖 / Sei - Saint / Sacré刃 / ha - LameLes assembler donne la prononciation «Seiba».Cette série mettra en vedette plus de dix Kamen Riders au cours de la série. Les éléments de transformation de cette série sont appelés Wonder Ride Books - les livres sont classés en trois types: les bêtes divines, les animaux et les histoires.Quel est donc l'à propos dequel est l'intrigue de cette nouvelle série ?Le 6 septembre sera donc diffusé sur la chaîne de télé japonaisele premier épisode de Kamen Rider Saber la nouvelle série de lasuccédant donc à Kamen Rider Zero One.Le thème comme énoncé plus en haut donc, seront les récits issues de livres.Qui aura t'on comme personnage dans ce show ? Voici le casting.alias(joué par Shuichiro Naito) Tomiya se transforme en Kamen Rider Saber en utilisant le. Il est romancier et propriétaire de «Fantastic Bookstore Kamiyama». Touma a une rencontre fatidique avec une sainte épée de feu, Kaenken Rekka, cependant il semble qu'il a reçu une perte de mémoire..alias(joué par Takaya Yamaguchi) Incarnantdonc Kamen Rider Blades et brandissant l'épée sacrée qui sert l'amour, le Suisenken Nagare. Il appartient à l'organisation Sword of Logos. Cette organisation a juré de protéger et de conserver le pouvoir du Wonder World.alias(joué par Ryo Aoki) Il est l'épéiste éclair de Sword of Logos et manie l'épée sacrée Raimeiken Ikazuch. C'est un ami d'enfance de Touma.alias(joué par Keishi Togashi) l'épéiste du vent de Sword of Logos, et manie l'épée Fuusouken Hayate. Il tient la justice et sa force en haute estime. Il a une profonde rivalité avec Touma.(joué par Hiroaki Oka) Tetsuo Daishinji est un mécanicien qui entretient les épées de Sword of logos et des Wonder Ride Books. Bien que réservé, il attire la curiosité de tout le monde.(joué par Asuka Kawazu) elle est l'éditrice de Toma, bien que n'ayant aucun pouvoir, elle est autorisée à intégrer Sword of Logos avec Toma.(joué par Rina Chinen) elle est la fondatrice de Sword of Logos qui protège le Livre depuis des temps anciens et qui maintient l'équilibre du monde.Ont également été révélés les personnages suivant:(Robin Furuya) aux ambitions personnel inconnus ?(Ryu Takano) spécialisé dans les fantômes(Koji Saikawa) un homme aussi cérébrale que physiqueIls font tous partie d'une organisation qui prévoit de recréer le monde à l'aide d'un livre noir appelé «Alter Book» l'organisation est nommé Megido.Ainsi que, ce mystérieux Rider à trahis son serment de protéger le Livre pour s'approprier ses pouvoirs. Il travaille maintenant pour Megido.Voilà pour le casting est le synopsis maintenant je vous laisse le trailer.Voilà l'ère Reiwa accueil son second Kamen Rider avec Saber.