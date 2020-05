Histoire

A l'approche de la présentation des jeux PS5 par Sony jeudi prochain, Ratchet & Clank est l'un des titres les plus susceptibles d'être présent lors de cet event.Alors je vous propose une petite présentation du second épisode sortit en 2003 sur PS2 et qui est pour moi le meilleur épisode de la série en terme de gameplay, d'humour, de scénario et de contenu.Puis quelques musiques par la suite. Ce côté épique mélangé à des sonorités robotiques, numériques et mystérieuses sont peu utilisées dans l'univers du jeu vidéo.