Vous incarnez un homme ayant perdu la mémoire sur un continent en proie à une guerre qui dure depuis plus de 100 ans. Vous devrait trouver les réponses sur votre passé, tout en déjouant les complots et en tentant de mettre fin à la guerre.-Plusieurs fins alternatives.

Who likes this ?

posted the 12/19/2019 at 09:00 AM by nicolasgourry