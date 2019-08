Pourtant mené à la pause, le Paris Saint-Germain a très logiquement pris le dessus sur Rennes (2-1), ce samedi à Shenzhen (Chine), lors du Trophée des Champions. Il s’agit du 9e sacre, le 7e consécutif, du club de la capitale, dans cette compétition.Rapidement dangereux par Kehrer, qui touchait la barre de la tête, le club de la capitale se faisait surprendre sur la première tentative adverse. Sur un centre puissant de Bourigeaud, Hunou, légèrement hors-jeu, profitait de l’apathie du défenseur allemand pour ouvrir la marque (0-1, 13e). Piqués au vif, les Parisiens réagissaient vite et acculaient les Rennais. Herrera et Sarabia, remuants, n’hésitaient pas à frapper de loin pour mettre en difficulté Koubek.Malgré la domination territoriale et une maîtrise du ballon bien supérieure, Paris ne parvenait pas à faire sauter le verrou du SRFC. En dehors de quelques centres dans la boite sans grand danger, les partenaires du très discret Cavani n’inquiétaient pas vraiment les hommes de Julien Stéphan, qui gagnaient en confiance au fil des minutes et ce jusqu’à la pause.Au retour des vestiaires, les Rennais choisissaient de se replier définitivement en défense. Un mauvais calcul puisque Mbappé, après une remarquable remise de Sarabia consécutive à une ouverture lumineuse de Marquinhos, punissait Koubek à bout portant (1-1, 58e). Dans la foulée, l’international tricolore, auteur d’un joli festival, oubliait Cavani et poussait le gardien tchèque à réaliser une parade importante.Bien sur ses appuis, Koubek sortait un nouvel arrêt très important sur une frappe enroulée de Di Maria. Mais l’ailier argentin, très inspiré, ne baissait pas les bras et envoyait quelques minutes plus tard un amour de ballon dans la lucarne sur un coup franc somptueux (2-1, 73e). Une réalisation géniale qui coupait définitivement les jambes des Rennais, malgré un sursaut d’orgueil dans les dix dernières minutes. Trop tard pour bousculer de PSG, qui est monté en puissance au fil du match.