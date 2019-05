Il y'a quelques semaines Blizzard nous a balancé sans prévenir un mode forge sur le serveur test, mode qui remporte un très gros succès, de part sa simplicité d'utilisation et de partage (juste un code à rentrer).Potexca, vidéaste très actif sur la communauté Overwatch propose régulièrement une sélection de mods, que voici.Comme vous le voyez il y'a des mods, des utilitaires, des training rooms ect...Si cela vous intéresse Potxeca (encore lui) ,vous propose un site dédié au mode forge où vous trouverez les codes pour accéder à des modes terminés.Pour rappel la forge n'est actuellement disponible que sur pc via le serveur test, son arrivée se fera sur pc et consoles !