Magical Girl

Alors que beaucoup avaient espéré l'adaptation du Roman Doremi 16 pour les 20 ans de la série en 2018, c'est en 2020 que Magical Doremi fera son retour et au Cinema en plus, mes amis!!Et en plus c'est pas n'importe qui qui s'y colle!! Pour l'occasion, Toei animation ramène toute l'équipe d'origine.On retrouve:1.Le grand Junichi Sato(Sailormoon saison 1, Doremi saison 1, Princess Tutu, Aria, Hugtto Precure) à la réalisation.2.Midori Kuriyama (Doremi, Heartcatch Precure) au scénario3.le mythique Yoshihiko Umakoshi(Doremi, Heartcatch Precure, Casshern sins, Saint seiya Omega saison 1, My Hero Academia, Berserk) au design et à l'animation.On ne sait pas encore de quoi parlera le film(histoire originale ou adaptation de Doremi 16), mais rien que le retour d'un des meilleur Magical girl par l'équipe d'origine c'est du tout bon.source