Une chose que j'ai remarqué au cours de ma lecture dec'est que l'oeuvre original enchaîne les arcs de manière naturel avec un bon rythme on peut dire que le credo de Dragon Ball c'est "Regardez comment les événements s’enchaîne en faite si ce n'était pas pour Goku, Pilaf n'aurait jamais libéré Piccolo Daimao, Raditz arrive tout ça nous propulse dans l'espace et vers Freezer, Goku détruisant le ruban rouge amène les Cyborgs et Cell (Bref tout est lié).Il y a une continuité et même l'arc Majin Buu travail dans cette continuité via Gohan qui sers à introduire tout ça.Même si j'aime pas Dragon Ball GT cette série aussi à une très bonne continuité et s'aligne avec l'univers déjà établis, Pilaf encore étant un déclencheur via les Dragon Balls aux étoiles noire.Pour arriver à Dragon Ball Super ou chaque arc ce sent décousus par rapport à l'autre plus ou moins, principalement l'arc deet l'Arcavec. En faite si vous enlevés ces deux arcs l'anime comme le manga pour le coup dispose d'une continuité plus fluide.Beerus arrive et nous présente le statut de Dieu de la destruction qui s'ensuit à l'arrivé de son frère à un tournois entre eux puis Zen'Oh arrive et décide d'organiser un plus grand tournois. Mais quand vous mettez Freezer et Zamasu avec leurs arcs respectifs ça colle moyen.Comment fixer ce problème vous me demandez ? Et bien voici ma proposition pour améliorer la fluidité de continuité entre les arcs de Dragon Ball Super.D'abord faire de Beerus et son arc le premier est intéressant l'introduction du statut de dieu de la destruction suivis de son ange enfin l'introduction de l'état divins des Saiyans est bonne mais c'est là que cela devient intéressant car nous disposons d'un OAV qui aurait pu s'intégré à la suite de cette arc voir être en subplot de cette arc avec l'OAV de Tarble qui dispose de deux personnages intéressant pour la suite.J'ai nommé Abo et Cado. Je m'explique Tarble arrive sur Terre alors que Beerus est là énervé car il veut son combat contre le SSGod il participe au rituel l'arc ce poursuis, Goku SSJGod combat Beerus on connais la suite voilà fait, viens ensuite Tarble qui explique que si il sur Terre c'est parce qu'il est poursuivis par deux sous fifres du reste de l'armée de Freezer et qu'il recherche de l'aide pour les battre. Là on insère Abo et Cado qui auraient pu être utilisé par Sorbet pour distraire nos Z-Warrior afin d'avoir les Dragon Ball pour ressusciter Freezer.Ensuite l'arc retour de Freezer ce fais comme on le connais avec l'addition d'Abo et Cado dans le décors ce qui nous amène à la destruction de la Terre là il faudrait que la Terre reste détruite (Donc Adios Whis Deus Ex Machina), de faire en sorte que les Dragon Balls de namek eut été utilisés pour défusionner Shin de Kibito à ce moment précis ce faisant les Super Dragon Ball aurait été nécessaire et inévitable pour avoir une motivation pour nos guerrier Z. Ici j'aurais gardé les gens sauvé par Whis, Goku, Gohan, Kuririn, Tenshinhan et Muten Roshi (Voir pourquoi pas Tarble). Bulma et Jaco aurait été présent du coup en tant que spectateur du tournois contre les membres de l'équipe de Champa. J'aurais vue Muten Roshi ou Alternativement Tarble contre Botamo, Kuririn contre Auta Magetta, Gohan contre Kyabe, Tenshinhan contre Frost et Goku contre Hit.Par ailleurs lors de ce tournois et pour faire lien avec l'arc suivant ici j'aurais vue que ce tournois fusse arbitré par un Univers tierce nous introduisant du coup à l'Univers 10 en plus de l'Univers 6. Avec vous l'aurez compris le DDD Ramūsh, l'Ange Kusu ainsi que nos deux intéressés Gowasu et Zamasu. Ce dernier spectateur de la puissance des mortels bingo nous avons la continuité pour notre prochain arc.L'Arc du Tournois du Pouvoir s’enchaîne après simplement après les événements de Black et Zamasu pareil pour l'Arc Broly qui du coup découle non seulement de l'Arc Saiyan/Namek/Freezer mais également du tournois du pouvoir avec la résurrection pour la seconde fois de Freezer via Whis et son Deus Ex ce dernier ayant été introduit avec Battle of Gods.Au jugé de l'Arc de Moro je pense que ce dernier suis aussi une bonne continuité donc rien à redire pour cette Arc.Maintenant que j'ai expliqué tout ça pensez vous avec le recul quesouffre de problème de continuité ? Êtes vous d'accord avec la manière dont j'ai fixé ce problème de continuité ? Enfin dernière question pensez vous quesouffre moins de ce problème ?