Pour les 8e de finale de la Champions League, les hommes de Bruno Genesio défieront le FC Barcelone. Deux énormes chocs pour les coéquipiers de Nabil Fekir, qui auront l'occasion de retrouver l'ancien de la maison, Samuel Umtiti. Le match aller aura lieu le 19 février 2019 au Groupama Stadium de Décines et le match retour le 13 mars 2019 au Camp Nou.

posted the 12/17/2018 at 06:02 PM