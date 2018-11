Le Speech: Senkō no Hathaway Après l’effondrement de l’autonomie de la République de Zeon, le gouvernement de la Fédération Terrestre a déclaré la fin de toutes les guerres. Cependant, le contrôle absolu exercé par le gouvernement de la Fédération a provoqué la désintégration du système. Les hauts fonctionnaires ont abusé de leurs privilèges et déporté de force des résidents illégaux dans l’espace extra-atmosphérique dans le cadre d’une pratique connue sous le nom de chasse à l’homme. Année UC 0105. Afin de briser le système délabré de la Fédération, l’organisation secrète Mufti commence ses opérations. Nous suivons le quotidien de Hathaway Noa, toujours hanté par ses actions passées durant la guerre, rejoint l’organisation terroriste Mufti et adopte l’alias de Mufti Nabiyu Erin. Dans une de leurs opérations contre le gouvernement de la Fédération Terrestre, le groupe acquiert le prototype incroyablement puissant du RX-105 Xi Gundam, dont Hathaway devient le pilote…

posted the 11/21/2018 at 10:52 AM by lordguyver