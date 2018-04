:Synopsis:



U.C. 0097. L'année où la boîte de Laplace a été ouverte. Malgré la révélation de la charte originale pour le Siècle Universel, qui reconnaît l'existence des Newtypes et de leurs droits, le monde reste largement inchangé.



Après la destruction de la force restante de Neo Zeon connue sous le nom de Sleeves, l'événement qui a fini par être connu sous le nom d '«incident de Laplace» semble s'être terminé. Dans la bataille finale, deux Full Psycho Frame Mobile Suit ont montré un pouvoir dépassant l'imagination humaine. La menace de la Licorne blanche et du Lion noir ont été cachées de la conscience publique, et ont été consignées pour être oubliées par l'histoire.



Mais maintenant, des observations sur RX-0 Unicorn 03, longtemps perdu depuis deux ans, sont rapportées. Son nom est Phenex, un oiseau d'or immortel..



L’histoire va nous entraîner dans le quotidien de 3 amis d’enfance qui vont être impliqués dans la guerre et du mystère entourant le RX-0 Unicorn 3.