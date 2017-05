Onze jours, c'est le temps qu'il vous reste pour finir de grimper au classement ou d'attaquer la saison 4 d'Overwatch, en effet la date de fin de saison est tombée et ce sera le 29 Mai.En parlant de date, notez celle du 23 Mai, le jeu fêtera sa première année d'existence, du coup voici une petite vidéo récapitulative :( n'oubliez pas d'activer les sous titres FRPas mal d'events, un contenu étoffé, des correctifs de personnages voir de maps, on ne peut pas nier le travail effectué par Blizzard sur son titre, en espérant que cela continue !D'ailleurs pour l'event anniversaire certains leaks sont déjà tombés, ainsi le site trueachivements a trouvé une belle image de coffre anniversaire ( pas étonnant ceci dit )ça va looter encoreDu coup les rumeurs vont bon train :_ Une nouvelle édition du jeu avec dix coffres, des skins origins pour cinq persos, etc ( ça ressemble fort à l'Origin edition tout ça mais bon )_ Un nouvel event PVE_ Doomfist encore et toujours !Petite vidéo sur le datamining du ptr pour les anglophones.C'est tout pour le moment, à bientôt avec enfin les infos officielles pour cet anniversaire !