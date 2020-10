Hello, après me l'avoir refais, (oui, ça me manquer), voici un retour sur un jeu qui a pas mal fait parler de lui à l'époque, j'ai nommé Star Fox Adventure ! Auparavant, le titre s'appeler d'ailleurs Dinosaur Planet et était censé être une nouvelle licence.. D'ailleurs, le personnage était aussi un genre de renard armé d'un bâton magique... Mais Shigeru Miyamoto ne l'entendait pas de cet oreille et a donc décidé de faire de ce jeu un Starfox et y inclure Fox Mcloud. Le titre Dinosaur Planet est donc devenu Star Fox Adventure



Tout les asset de Dinosaur Planet ont néanmoins était conservé, à savoir un jeu d'aventure en 3D très proche de Zelda, à tel point que le jeu a souvent été surnommé de "Zelda Like". Le jeu débute par un prologue ou on incarne la jeune et surtout très sexy Krystal, une renarde bleue. Ce qu'on constate déjà quand on joue à StarFox, c'est ses graphismes qui sont n'ayont pas peur des mots, magnifique pour l'époque, et le plus incroyable dans tout ça c'est que même encore aujourd'hui, le jeu est très beau



Après un tuto donc qui dure environ 15-20 min, vous prendrez le contrôle de Fox, qui arrive sur Dinosor Planet, et le jeu là commence réellement. Encore une fois, la beauté des graphismes tape dans la rétine, tout est extrêmement soigné, la verdure, l'eau, les dinosaures etc.. Même la fourrure de Fox semble avoir bénéficier d'un soin tout particulier. Sa voix en anglais est également excellente, et parfaitement dans le ton, et en plus de ça il est charismatique.



Le jeu prend donc la forme d'un jeu d'aventure avec un Grand A qui vous fera traverser pas mal de monde tous très variés et également magnifiques. De ces toundras enneigé à ses volcan, en passant par une plage où encore une forteresse, chaque lieu bénéficie d'un soin particulier et à une atmosphère qui lui est propre.

Certes, ont échappera pas à certains aller retour entre les planète un peu relou, ou encore Palais Krazoa pour y déposer les esprits ou temple pour les Pierres Ancestrales. Ce qui m'en vient à parler d'un des premiers défaut pour moi, les phases en vaisseau.



Un comble pour un Star Fox, ça saute au yeux que ces phases ont été ajoutés au dernier moment pour faire genre "et les gars, on est quand même dans Star Fox, regarder !" tellement elles sont mauvaises... Répétitif, quasi sans aucun challenge, et le pire c'est qu'on s'en tape une à chaque fois qu'on va quelques part et que ça nécessite de prendre le vaisseau. Bref, ces phases ont été ajoutées au dernier moment et ça se voit.



Autre point qui fâche un peu, ce sont les combats. Pas mauvais mais pas folichon non plus, l'animation de Fox est excellente et c'est bien chorégraphié mais malheureusement, ils se répètent beaucoup, et ce du début à la fin, sans variés et les combots sont toujours pareil. Les ennemis ne sont également pas très fort, et tomberont vite sous vos coups. D'autant plus que l'arme avec laquelle se bat Fox, un bâton magique, aura des pouvoirs que vous pouvez utiliser même dans les combats et ça c'est sympa. Lance flamme, glace, onde de choc etc... Ces pouvoirs seront nécessaire pour avancer dans le jeu, et seront à trouver, même si certains seront "optionnel".



Pouvoir qui seront limité via une barre magique, qui se consommera quand on en utilisera, et vous devrez récupéré des joyaux sur des plantes pour restaurer votre jauge. Les nombreux pouvoirs dont dispose votre bâton permettent de variés les situations et surtout le gameplay qui est le gros point fort du titre !



En effet le gameplay de ce Star Fox est un petit bijou, ça répond super bien, aucun problème de caméra, Fox se dirige à la perfection, et les nombreux pouvoir du bâton permette de dynamiser le tout, sans qu'on ne s'ennuie. Le seul problème étant les phases en vaisseau, le reste suit totalement. Le gameplay est en plus de ça ultra varié, (bon, sauf les combats) Les nombreuses énigmes, les différentes épreuves, les véhicules etc... Starfox Adventure dispose d'un gameplay extrêmement riche et personne ne pourra me faire dire le contraire.



Ajouté à cela des environnement variés et magnifique et vous aurez de quoi satisfaire tout les amateurs de jeu d'aventure action. Même le HUB du jeu, la vallée Tornthail est sympa à traverser, avec son cycle jour-nuit, sa météo dynamique, son Géant de Pierre ou encore son marchand ambulant. En voilà d'ailleurs un des défauts principale du jeu malheureusement, son absence totale de quête annexe.. Pour un jeu qui se veut Zelda Like, ça la fout mal. En effet, il n'y a aucune, et je dis bien aucune quête annexe dans le jeu.



Et c'est pas les jetons à donner au puits qui me feront dire le contraire, ou jouer à la balle avec Tricky, (j'en parlerai après) bien sûr vous pourrez acheter toutes les cartes chez le marchand si ça vous fait plaisir mais non seulement ça ne sert pas à grand chose, mais en plus les lieux sont suffisamment bien étudier pour pas qu'on s'y perd. À part peut être dans les temples et encore. Les objets chez le marchand ne servent quasiment que pour l'histoire principale, la monnaie sont d'ailleurs des scarabées, qui fonctionne un peu comme les rubis de Zelda. Un vert = 1 un rouge =10 etc... Ils sont trouvable un peu partout sur la carte, en soulevant des rochers, en cassant des pots etc...



Voilà, à part la quête principale, il n'y a rien d'autre dans le jeu, ou en tout cas qui ait un minimum d'intérêt. Passons à Tricky maintenant. Comme mentionné plus haut, vous serez accompagné pendant quasi tout le jeu d'un petit compagnon. Un triceratops appeler "Earthhwalker" dans le jeu. Le petit dinosaure vous sera fort utile, vous pourrez lui donner des ordres comme s'asseoir sur un interrupteur, enflammer des ronces, dénicher des objets etc.. Mais il faut savoir que à chaque fois que Tricky fait une action, celui ci aura faim, il faudra donc le nourrir de champignon pour qu'il effectue ces dites actions, le ventre vide, le pauvre animal ne pourra strictement rien faire. Ce n'est absolument pas un problème dans la mesure où ces champi sont trouvable absolument partout dans les niveaux. Vous pourrez même jouer à la balle avec lui, ça sert pas à grand chose mais c'est sympa. C'est une idée tout simplement génial du jeu car Tricky est attachant et ça nous fait un petit animal de compagnie, qui en plus est super utile !



J'ai pas parler de l'OST mais sachez qu'elle est de très bonne facture, la plupart des musiques sont très bonne et correspondent parfaitement à l'ambiance générale du jeu, parfois avec des thèmes triste et sombre ou d'autre plus enjoué. Si les musiques n'atteindent pas non plus celle d'un Zelda, elles sont pour la plupart de très bonne facture et il n'y a absolument rien à redire dessus. L' ambiance est également excellente dans le jeu, et le jeu a un certain charme même si certains férus du renard ne s'y retrouveront pas. On pourrait dire que Fox n'a pas sa place, et c'est vrai, après ça dépend des gens je pense, perso ça m'a pas déranger mais je comprends que certains n'aiment pas que Fox se retrouve dans un monde de dinosaures.



Mais le jeu est assez cohérent même si il dénature totalement avec ce que l'ont connaît du renard. Par exemple, dans la toundra ya les mammouth, dans les airs les pterodactyle, dans les plaines les triceratops etc... Le jeu a une certaine cohérence dans son monde, et ça j'ai vraiment apprécié. De plus, certains perso secondaire sont intéressant, comme la reine triceratops ou Cloudrunner, ou encore le chef du village Light foot (sorte de raptor). Et on sent qu'ils ont pas été mis là par hasard. Dommage cependant que le grand méchant du jeu, le Général Scales soit totalement sous exploité, et qu'on l'affronte même pas... Il est hyper badass en plus, et son chara design est très réussi, quel dommage...



En parlant d'affrontement, laisser moi vous parlez des boss. Ils sont pour la plupart réussi mais il yen a pas assez malheureusement, je dirai 4 de mémoire... Ils sont pas très difficile, sauf un et le boss final est vraiment bien aussi. A savoir qu'à chaque boss tuer, on récupère une tête de fox "équivalent au quart de coeur de Zelda" quand je vous dis que le jeu s'en rapprocher grave. Ressentiment accentué car le jeu a aussi la présence de temple, celui du Volcan et de L'océan, seulement deux certes mais on sera amené à y aller deux fois pour chacun d'entre eux, en plus du Palais Krazoa pour y déposer les esprits, esprits qui seront à gagner lors d'épreuve qui font office de réflexion, réflexe, combats etc...



Le jeu se découpe en deux schémas distintct, d'abord les Pierres Ancestrales à récupérer, donc en allant les déposer dans les temples respectif, et ensuite les esprits Krazoa, au nombre de 6, au Palais Krazoa. Les allers retour sont nombreux et un peu relou à force, heureusement que les épreuves variés plus ou moins. Compter 10-15 heures pour terminer le jeu, malheureusement étant donné qu'il ya que la quête principale, on arrive à la fin assez vite, même si l'aventure paraît copieuse.



Le jeu a une difficulté plutôt équilibré, il est ni trop dur ni trop facile, mais des fois elle est un peu en dent de scie et pas toujours équilibré, par exemple certaines épreuves pour récupéré un esprit par exemple seront difficiles, (je pense à une en particulier) quand celle d'après sera d'une simplicité enfantine... Mais le jeu a quand même un peu de challenge, certaines énigme dans les temples également pas toujours évidentes.. Les combats par contre sont simple comme bonjour.



L'histoire est également très sympa à suivre, avec des retournement parfois bienvenu oui qui peuvent surprendre. Elle se laisse tout à fait suivre et même si elle a rien de révolutionnaire, elle est parfaitement adapté à ce type de jeu, à savoir un contexte assez basique pour nous proposer une grande aventure.



Les + :



- Graphisme splendide et variés

- Excellent gameplay variés également

- OST de qualité

- Une aventure avec un grand A

- Les combats fun au début

- Présence de boss

- Du challenge malgré tout

- Des personnages attachant, notamment Tricky

-Beaucoup de monde unique

- Un jeu qui a du charme

- Une histoire qui se laisse tout à fait suivre

- Un level design bien étudier pour certains niveaux (Foreteresse Cloudrunner ou Cité Fortifiée par ex)

- Super variés au niveau des situations de jeu, on ne s'ennuie pas du début à la fin !



Les- :



- Fox n'a pas trop sa place dirons certains

- On arrive trop vite au bout de l'aventure

- Aucune quête annexe, aucun à côté

- Des combats trop répétitifs et simple

- Difficulté pas toujours bien dosée

- Les phases en vaisseaux moisis

- Les aller retour parfois pénible

- Méchant principal charismatique mais sous exploité



Note : 18/20



Conclusion : StarFox Adventure comme son nom l'indique, est vraiment une aventure avec un Grand A. Doté de graphisme splendide, d'un gameplay varié et fun à une OST de très bonne facture, le jeu développé par Rare est une véritable bouffée d'air frais dans le milieu action aventure dominé par Zelda chez Nintendo. Dommage de pas avoir poussé le concept encore plus loin comme ajouter des quêtes annexes, une plus grosse durée de vie etc... Mais passez à côté, ce serait une erreur tant le jeu brille quasi partout malgré des erreurs de jeunesse. Un très bon jeu d'aventure tout simplement... J'aimerai bien un jour avoir une suite...