Yo Mina,En voulant lancer une partie de Odyssey, je suis tombé sur cette vidéo via Uplay.Voilà la qu'ils balancent les config pour PC du dernier Assassin's creedJusque là rien de fou fou, à part peut-être les 120 settings qu'on peut tweakerMais aussi l'info comme quoi ça sera le premier AC qui sera full DirectX 12!!!!!Je trouve ça assez ouf en faite!On est en 2020 et c'est le premier épisode sous cet API!!!Du coup je comprends mieux l'absence du RT sur ce jeu et qu'il est présent sur Watch Dog qui lui était déjà DX12 sur l'épisode 2Avec ça, je suis rester perplexe sur le tableau des specs PC, où clairement on peut voir que le niveau Ultra vise de la 4K à 30FPS seulement....Alors qu'on est sur un I7-9700K ou Ryzen 7 3700X.D'ailleurs je ne sais pas vraiment ce que donne le Ryzen des PS5 et Xbox series X mais j'irais sur une équivalence entre le Ryzen 5 3500X et le 7 3700X.Parce qu'on la clock du 3500x mais le nombre de code du 3700X.Côté GPU, on est sur du 2080 (super, normale ou sans plomb??)Pour le niveau Enthusiast qui en dessous de l'ultra, ils proposent du 1440P 60fps.Alors que le CPU sont du I5 et du Ryzen 5 et GPU RTX2080 Super ou RX 5700XT (comme pour l'Ultra).Ce qui veut dire clairement que la 4K 60fps, ça sera sur RTX 3080 ou en dynamique.Ce qui me fait dire que Ubi nous vend du vent pour les versions Next-Gen!PS5 comme pour la Series XDans le sens où même sur PC ils n'osent pas le confirmer en Natif!Je comprends par là qu'on aura du Dynamique 4K en 60Fps etLa Series X à l'air mieux équipée, avec le VRS qui sera utilisé à fond.Sur PS5 on ne peut pas vraiment dire.Comme on ne connait pas ce que va proposer Sony comme techno d'Upscaling...En tout cas ce Valhalla s'annonce beau, plus beau et mieux détaillé que les deux anciens épisodesC'est déjà ça, mais on comprend mieux l'effet Current-GenClairement ça sera avec le prochain épisode qu'on verra ce qu'on dans le ventre la next-gen face au RTX 3080 voir 4070