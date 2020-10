Je me rends compte d'un truc : on arrête pas de dire que y'aura pas vraiment de "claque next-gen" d'entrée de jeu (à part Souls sur PS5, finalement) (ben oui, Spidey sort aussi sur PS4 et je pense qu'il y sera très beau aussi)...Mais y'a un "p'tit jeu" auquel personne ou presque fait gaffe, et qui pourtant a l'air vraiment, mais vraiment hallucinant pour se prendre la petite baffe graphique qu'on attend de nos nouvelles consoles :Non mais regardez, quoi :Franchement, ça déchireAlors ok, c'est. Et d'un, qui plus est. Et pour lequel il faut, si on a l'original. C'est vrai. Et ça, c'est pas cool.Mais justement, il me semble qu'on est assez nombré à l'avoir loupé, ce jeu, lors de sa sortie. Personnellement, je n'étais même pas au courant de son existence. Je le découvre là, maintenant, avec ces trailers de fou. Et quand je lis les reviews d'époque, où le titre a été encensé par la presse, je me dis que ça vaut grave le coup / coût.D'après ce que j'ai compris, on parle d'un jeu d'enquête, ambiance, énigmes, story-focused, d'une durée de 8 ou 9H. Avec Rutger Hauer, bordel. Je me demande même si c'est pas son dernier travail avant de nous avoir quitté.Franchement, moi, j'achète. Il devrait être dispo pour le lancement des consoles next-gen, à 30€ environ, si j'ai tout suivi.Mon seul regret : à priori, pas de version physique. (Peut-être que Limited Run en fera une, faut voir). Mais franchement, il rentre dans mon line-up de lancement direct, celui-là !