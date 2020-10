Ubisoft a actualisé il y a quelques jours les configurations PC de Watch Dogs Legion.Donc pour de la 4K en Ultra (RT off) il faut :- RTX 2080 Ti ou RTX 3080- Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X- 16 Go de RAM- 65 Go d'espace disponible (dont 20 Go pour le pack de textures 4K)Et pour de la 4K en Ultra avec du RT, il faut :- RTX 3080- Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 7 3700X- 16 Go de RAM- 65 Go d'espace disponible (dont 20 Go pour le pack de textures 4K)Ubisoft et l'optimisation...Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Il arrivera ensuite le 10 novembre sur Xbox Series puis le 19 novembre sur PS5.