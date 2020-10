Bonjour à vous,

Moi qui attend ce film je suis un peu dégouté si cela s'avère vrai, j'ai kiffé la bande annonce perso ,

En gros il n'a pas suivi ses entraînements et a pris du poids et ils ont fait passés ça pour le covid... le site en question j le connais pas et ça m'a l'air d'être du putaclic mais bon.