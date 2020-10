Grande nouvelle pour les amoureux de BD!On apprend , à l'annonce d'un hors série pour Noël, que Blacksad, aka la meilleure BD du monde, va finalement revenir !Il faut généralement attendre 5 ans entre chaque tome. Là c'est la Parousie ! (Petit mot du jour pour notre étudiant @Shambala93, bisou à lui)Et ce se sont pas un mais DEUX tomes qui sont actuellement en développement ! Avec toujours Canales et Guarnido à la plume et au pinceau !

posted the 10/08/2020 at 10:48 AM by obi69