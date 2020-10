collection

Hello Gamekyo !Une fois de plus je vous partage mes derniers achats et trouvailles des derniers mois. Aussi bien en JV qu'en musique ou BDOn commence doucement avec un petit Bomberman sur Virtual Boy qui m'a été offert / donné et un ptit jeu GBA trouvé pour pas bien cher. Le tout complet.Puis 2 bons jeux Gamecube :Bien plus récent ... et toujours pas lancéj'avais profité du confinement pour faire les épisodes 1 à 4.Autant j'avais pas aimé à l'époque gears 1 quand je l'avais essayé, autant cette fois, sur ma one X j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir ! j'espère que celui ci sera à la hauteur des autres.de petites nouveautés sur Switch :et une autre belle édition sur switch pour une saga culteLes boites Neo Geo AES c'est quand même quelque choseet en parlant de Neo Geo j'ai rentré un 4ème titre dans ma modeste collection : World Heroes 2 ! un jeu de fight bien sympathique, certes pas aussi exigent que les gros titres made in SNK ... mais finalement peut être plus fun pour les non initiés aux jeux de baston (donc un jeu à sortir en soirée avec des potes)passons à la musique avec pas mal de nouveautés, surtout des vinyles ... et beaucoup de Rock Prog et affiliés, ancien ou plus récent :Le nouvelle album de The Pineapple Thief est vraiment un plaisir à écouter !Dans l'ordre : Starcastle , Leprous (vendu avec la copie de l'album en CD) , Magma et un groupe de prog italien Quella Vecchia Locanda ( une merveille !! )ici : Klone Le Grand Voyage (groupe de prog Français, un régal cet album !) , Santana, Marillion et enfin Gazpacho le dernier album qui vient de sortir : Fireworker.Bref niveau musical ... que du très bon, voir du chef d'oeuvreet pour finir 2 excellentes BD :Loane Sloane Babel est superbe point vue graphique !Voila pour cette fois !