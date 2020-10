"En jouant à des jeux PS4 sur PS5, certaines fonctionnalités disponibles sur PS4 peuvent ne pas être disponibles. Voir www.playstation.com/ps5-backwards-compatibility pour plus de détails."

(lien mort, actuellement)



"Ce jeu PS4 n'est pas pris en charge par le logiciel système actuel de votre PS5. Nous continuons à rendre plus de jeux PS4 jouables sur PS5. Mettez à jour votre PS5, puis essayez de jouer au jeu"



"Mode boost PS5 activé"

Si le paramètre "Partage de console et lecture hors ligne" est activé pour votre PS5, les joueurs âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas abonnés à PS Now pourront jouer à des jeux PS Now à partir de l'icône de raccourci du jeu (affichée sur l'écran d'accueil de la PS5) comme ainsi que dans l'application PS Now.

Des petits malin ont découvert dans le code source du site officiel de la ps5, de nouvelles informations sur la rétro de la ps5, notamment sur son mode boost:On espère un mode boost aussi efficace que celui de la series x, qui est ultra performant.