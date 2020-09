On a eu des rumeurs d'un remaster de Bloodborne mais pas God of War, ça m'étonne un peu alors qu'il est sorti la même année que Spiderman et que c'est hautement probable.

Donc je vous l'annonce histoire que vous puissiez vous préparer psychologiquement, God of War Remastered sortira sur PS5 et y'aura pas d'upgrade.