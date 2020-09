Historique des acheteurs PS4 sur Amazon en 2013 :



Date de lancement des préco : Juin 2013

Préco le 29 juin et reçu 29 Novembre (DAY ONE)



Préco en Octobre = Jusqu'à 30j d'attente

Preco 23 Octobre Livré 21 décembre (PS4 nue)



Préco Novembre = 40j d'attente pour la PS4 nue et ~15j d'attente pour le Pack Killzone



Préco le 01/11 et livraison 12/12 (PS4 nue)



Préco le 01/11 et livré 13/12 (PS4 nue)



Préco le 02/11 et livraison prévue pour 13/12



Préco 02/11 prévue pour le 13/12



Préco 4/11 prévue pour 13 décembre



Préco 6/11 et livraison 13 Décembre



Préco 7 Novembre et livraison prévue 13 Décembre



Préco 10/11 et réception 18 décembre (PS4 nue)



Préco 15 Novembre et Livré Janvier 2014 (PS4 nue)



Préco 16/11 et livré 11 décembre (pack Killzone)



Préco le 17 novembre et livraison le samedi 21 décembre (PS4 nue)



Préco 17/11 et livraison 19 décembre (PS4 nue)



Préco le 17/11 livraison 21/12 (PS4 nue)



Préco 21 Novembre et livraison 7 Décembre (Pack Killzone)



Préco 19 Novembre et livré 20 décembre (PS4 nue)



Préco 23 Novembre et prévu 9 décembre



Préco 27 Novembre et reçu 16 décembre (Pack Killzone)



Préco le 29 Novembre et 17 décembre (Pack Killzone)



Préco le 21 novembre et livré le 22 décembre



Préco 21 Novembre et livré le 17 janvier (PS4 nue)



Préco 24 novembre et livré 15 Janvier (PS4 nue)



Préco 25/11 et livré 18 Janvier (PS4 nue)



Preco 27 novembre et livré 9 décembre (pack Killzone)



Préco 27/11 et livraison 20 janvier (PS4 nue)



Préco 28/11 et livré 19 décembre (pack Killzone)



Préco 28/11 et livré 20 Janvier ( PS4 nue)



Préco 29/11 et livré 21 décembre (Pack Killzone)



Préco 30 Novembre et reçu 7/12 (pack Killzone)



Réservation 30/11 et livré 21/12 (Pack Killzone)



Précommande en décembre = 60j d'attente pour PS4 nue et 15j d'attente pour (le pack Killzone).



Préco 2 décembre et livraison 18 décembre (pack Killzone)



Préco 2 décembre et livraison 24 Janvier (PS4 nue)



Préco 2 décembre et Livraison 21 décembre (pack Killzone)



Préco 3 décembre et livré 31 Janvier (PS4 nue)



Préco 4 décembre et livraison 19-20 décembre (pack Killzone)



Préco 6 décembre et livré 8 Février (PS4 nue )



Pourquoi il y a une différence entre 2 acheteurs alors qu'ils ont preco presque le même jour?



1. Il y a eu des pack PS4 Killzone plus cher + livraison prioritaire

2. Tout dépend si vous êtes premium ou pas, un abonné Amazon Prime aura sa console rapidement.

3. Acheter une PS4 nue = forte demande = temps de livraison long



Conclusion :



- Privilégier les Pack PS5 plutôt que les PS5 nue si il y en a pour recevoir sa commande rapidement.



- Être premium (livraison prioritaire vous fait gagner quelques jours)



- Pour être sur d'avoir la PS5 nue sous le sapin, il faut préco avant le mois de Novembre





Et vous, vois avez déjà préco ou vous attendez la 2e vague des préco ?