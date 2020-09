Ya pas que les boss qui sont énervant des fois, y'a aussi certains niveaux vraiment relou et ou on y a passé pas mal d'heures, soit parce qu'on s'y perd, soit parce que c'est dur, ou alors parce que c'est chiant, soit les trois à la fois, voici mon top 10 bien entendu subjectif.10)Un niveau bien relou, vous êtes assailli de grenagarde sur un pont et vous devez les trucider. Et c'est horriblement difficile, en plus vous pouvez pas allez sur l'eau pour tricher car un robot vous shootera direct. Les grenagarde arrivent en surnombre et c'est extrêmement difficile de garder toute sa vie. Le pire dans tout ça et que si vous mourrez vous recommencerez tout !9)Oui, il mérite bien sa place dans ce top celui là ! Un niveau que je déteste tout simplement. Notamment à cause de ce foutu jeu du flipper qui dure des plombes et ou il faut trouver la sortie et c'est tellement chiant putain ! En plus ce niveau est très long et très chiant, pas si difficile mais tellement relou à faire...8 )Un niveau qu'on passe plutot tranquillement et sans encombre en difficulté de base mais alors en réaliste bordel... Une balle on meurt et le parcours est impossible à faire en une seule fois si on s'est pas comment s'y prendre. Le pire sont les foutus phrase du sniper qu'il arrête pas de répéter en boucle ! "Vous vous planquez pour chialer ? Ouais planquez vous dans cette baraque même si ça sert à rien !" Je m'en souviens encore c'est vous dire...7)Alors même si j'ai bien aimé ce niveau, il faut bien admettre qu'il m'a bien saouler quand même. Notamment à cause de ces énigmes basé sur les portail à créé complètement pompé de Portal mais bon... Ca marche quand même vachement bien et c'était une bonne trouvaille. Mais le niveau est vraiment trop long ! putain que c'est long sans déconner...6)Non pas le temple de l'eau messieurs dames, pour moi c'est ce putain de temple qui m'a fait péter un câble à cause et surtout de cette foutu énigme avec les blocs à faire glisser sur la glace. Pourtant j'adore ce temple, mais sa difficulté et sa longueur font que j'y suis rester un paquet de temps...[video]http://:youtu.be/rPuWQ_uMBsY[/video]5)C'est plus une épreuve qu'un niveau mais bon... A cause de cette épreuve à la con, j'ai failli arrêter le jeu, j'ai été bloqué un bon mois sur ce truc. Je vous explique le truc, en gros on a une jauge verte en haut de l"écran avec une barre rouge et avec le stick il faut maintenir la barre rouge dans la jauge verte, si la barre sort de la jauge verte c'est mort et faut tout se retaper et c'est juste horriblement difficile... D'autant plus que ça dure longtemps cette merde ! En plus on est tenté de regarder l'écran car c'est assez impressionnant ! Finalement j'aurai réussi en coupant le son de la console pour pas que ça me déconcentre...4) [g ]Epave du Maria Doria de Tomb Raider 2[/g]Un niveau que je déteste là par contre ! C'est grand, voir immense, on y voir rien, on se perd, c'est labyrinthique et en plus ya ces saloperies de requins ! Et ce qu'il faut faire est vraiment pas évident, je crois même que j'ai dû aller voir une soluce parce que j'ai été bloqué un bon bout de temps. Mais tfacon, TR2 est un jeu vachement dur mais pour moi c'est le pire niveau !3)Un niveau très difficile ! En gros, vous êtes encerclé autour du château, l'ennemi est en surnombre et vous en sous effectif et totalement vulnérable ! J'ai pas arrêter de recommencer ce niveau parce que j'avais trop de perte à chaque fois et vous savez à quel point c'est précieux dans Fire Emblem !2)Médaille d'argent pour cette saleté de niveau ! J'ai failli abandonner plusieurs fois, puis je recommencer le lendemain. Puis après 300 essais environ j'y suis arrivé. Un enfer cette mission en vétéran, je ne ferai plus jamais ce truc là...1)Médaille d'or pour cette immondice... Le pire niveau du monde, le voilà. On y voit rien, c'est moche, ça rame, ya des saloperies qui nous empoisone, les mobs tapent super fort, on arrête pas de crever on tombe dans les trous, le marais nous ralentit ET nous empoisonne bah oui parce que sinon c'est pas marrant. Et y'a des saloperies de moustique qui arrêtent pas de nous harceler aussi. J'ai une question : QUI AIME ce Niveau sans déconner ??? J'ai failli arrêter le jeu à cause de ce foutu hameau. Et je redoute même parfois de rejouer à DS rien que pour ce niveau que j'ai pas envie de refaire... Il m'a traumatiser je vous le dis !Voilà pour mon top 10 ! remarque j'aurai pu appeler ça un flop aussi... bref, et vous alors ? Des niveaux qui vous ont fait pété un plomb ? Hésitez pas à le dire dans les commentairesA très bientôt !