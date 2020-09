Star Citizen

Après le Joueur du Grenier il y a quelques jours , c'est au tour du Touriste Galactique de proposer une vidéo sur l'Alpha 3.10 qui explore davantage les possibilités du jeu dans son ensemble, en particulier les différentes façons de se faire de l'argent, et les mésaventures qui peuvent s'en suivre si on choisit d'accomplir des missions pas forcément du bon côté de la loi...Avant tout présent sur Twitch, le Touriste Galactique propose également des vidéos à la réalisation soignée sur sa chaîne YouTube . Ses vidéos sont assez rares mais sont toutes très décalées et s'amusent tantôt des bugs du jeu ou de tel ou tel particularité de gameplay.La dernière réalisation du Touriste ne fait pas exception à la règle et malgré ses 20 minutes, se regarde avec un plaisir certain :Conjuguer Star Citizen et humour ?Oui, c'est possible...Et c'est même fortement recommandé !