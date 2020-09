À chaque nouveau patch de Star Citizen , le Joueur du Grenier propose une vidéo "journal de bord".Le youtubeur y présente, en vidéo, les avancées effectuées par CIG sur le jeu et que lespeuvent tester avec le dernier patch, en l'occurrence la 3.10.La 3.10 reste un patch très léger, mais le JDG aura tout de même réussi à faire une vidéo de 15 mn sur le sujet, bravo à lui.

posted the 09/05/2020 at 09:34 PM