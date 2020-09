Bonjour à tous,Je sais pas si vous êtes déjà entrain de réfléchir à votre future config. Mais depuis cette semaine j'arpente tous les sites tech et les tests sur Youtube.En attendant les bench des futures cartes je regarde tous les autres composants pour l'instant ça donne ça.https://fr.pcpartpicker.com/list/PJ387TSans la carte ca me revient à 1109€ sachant que j'ai vendu mon ancienne config à 1050€Je veux vraiment savoir la différence en jeux entre une 3080 ou une 3090.Toujours en attente des futurs ryzen où Big Navi avant de commande quoique se soit.

Like

Who likes this ?

posted the 09/06/2020 at 03:27 PM by mrponey