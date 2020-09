Après avoir fracassé le monde du gaming PC, en présentant la nouvelle gamme de CG, Nvidia préparait il l'annonce d'une 3070 TI ? Lorsqu'on sait que la toute nouvelle RTX 3070 est plus performante qu'une 2080TI, on se demande bien que cette carte peut réserver en terme de puissance brute.Ce modèle boosté aux hormones embarquerait pas moins de 16go de VRAM contre 8go pour la version de base ! Oui vous avez bien lu !Il y a pas a dire NVIDIA sont dans le turfu..

Like

Who likes this ?

posted the 09/03/2020 at 12:06 PM by kratoszeus