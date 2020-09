Au-delà d'un chargement quasi-instantané et de déplacements rapides, le SSD et sa vitesse nous permettent de charger et d'afficher plus rapidement des ressources plus détaillées. Cela devrait donner à la ville une apparence jamais vue, et ce n'est que le début (...)

(...) Avec le moteur sonore Tempest 3D AudioTech de la PS5, nous pourrons jouer des sons de manière à ce que les joueurs puissent localiser plus facilement les machines (dans Horizon : Forbidden West, ndlr) qui les entourent, ce qui est idéal pour les situations dans lesquelles on retrouve cerné ou si on souhaite juste se faufiler.

L'audio est une fonctionnalité clé de la PS5 pour vraiment mettre en avant une expérience de nouvelle génération. C'est presque comme si 3D Audiotech avait été spécialement conçu pour les jeux d'horreur. Auparavant, pour obtenir ce son spatialisé, les joueurs devaient investir beaucoup de leur temps et de leur argent. Désormais, il suffit de mettre un casque pour vivre une expérience audio 3D complète.

Nos univers de jeu sont en 3D depuis des générations maintenant, mais pour l'audio, nous nous sommes généralement limités au son surround 2D. Quand Iron Man détruit une tourelle placée au-dessus de vous, ou que Hulk rugit alors qu'il affronte les ennemis en dessous de vous, vous voulez entendre le son provenant de ces directions. Nous pouvons simplement prendre les positions réelles de l'audio et nous assurer de les transmettre au moteur 3D Audiotech afin d'améliorer considérablement votre sentiment d'immersion. Et tout cela avec vos écouteurs, sans avoir besoin de systèmes stéréo surround complexes.

Comme vous le savez tous la ps5 accueillera un tout nouveau moteur audio, le tempest engine qui promet de révolutionner nos sessions de jeux sur un point de vue auditif notament avec l'audio 3d, Brian Horton, directeur créatif sur Marvel's Spider-Man : Miles Morales, qui rappelle les avantages présentés par le SSD dans le cadre de son jeu dans l'article publié sur le PlayStation Blog :Mathijs de Jonge directeur créatif chez Guerrilla Games:Jun Takeuchi, producteur exécutif de Resident Evil Village, qui s'exprime :Les propos de Jurjen Katsman, directeur de Nixxes, qui collabore avec Crystal Dynamics pour Marvel's Avengers: