SEGA AGES

Dans une interview avec le magasin japonais Game Watch , Yosuke Okunari de SEGA a confirmé qu'il n'y avait actuellement aucun projet pour des jeux supplémentaires. Cependant, il a confirmé que le prochain projet de l'équipe avance. Et bien que nous n'ayons pas de détails, Okunari a suggéré que nous pourrions encore voir des rééditions supplémentaires sur Switch à l'avenir.

La traduction complète de Nintendo Everything est la suivante:



«Bien que le projet SEGA Ages ait pris fin avec la sortie de Herzog Zwei , il existe de nombreux jeux dans la collection que vous pouvez encore acheter et jouer. Veuillez donc les vérifier si vous ne les possédez pas encore. Cependant, cela ne signifie pas que c'est la fin des plans de SEGA de rééditer les titres précédents. Moi, avec SEGA (Rieko) Kodama et (Kagasei) Shimomura, travaillons actuellement dur sur notre prochain projet. À ce stade, malheureusement, je ne peux pas vous dire si M2 sera impliqué ou non. Si cela vous fait penser: «Oh, alors ils font vraiment quelque chose avec M2», j'espère que nous pourrons être à la hauteur de vos attentes.



Étant donné que SEGA Ages est terminé, certains se demandent peut-être si nous prévoyons de continuer à rééditer les anciens titres sur Nintendo Switch - je veux que cela se produise. J'espère apporter quelque chose qui satisfera vraiment les joueurs de Switch. Alors d'ici là, nous espérons que vous aurez hâte d'y être.

Tsuyoshi Matsuoka de M2 ​​a également partagé ce qui suit:



«Pour nous chez M2, il y a encore beaucoup d'autres titres sur lesquels nous voulons porter. Personnellement, je souhaite rééditer toute l'histoire des jeux interactifs de SEGA! »

Le dernier à sortir estprévu pour le 27 août 2020 au Japon. (Pas encore daté en Occident)Mais SEGA confirme la fin de la gamme SEGA AGES avec l'équipe M2 après 19 titres qui sont sortis sur console Nintendo Switch.Article original :Pour les curieux, voici l'interview :Google traduction