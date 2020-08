Mega Drive

Même s'il avoue (Craig Stitt) ne pas se souvenir quant à la nature de ce projet, il se souvient en revanche avoir travaillé sur ce projet en février 1993. Ce titre devait être un jeu de plateforme-aventure à perspective forcée avec Tails comme personnage jouable principal. Malheureusement, ce titre n'aurait jamais dépassé le stade de la maquette pour connaître un quelconque destin. Et pour l'anecdote, les images publiées proviennent d'une cassette VHS que Stitt a montée en 1995 pour agrémenter son CV en vue de quitter SEGA.

Boomer the Turtle était donc un personnage que Stitt avait conçu pour Sonic the Hedgehog 2 et qui devait accompagner Sonic avant même que Tails ne soit conçu.

Dans une vidéo, on découvre ainsi Astropede (originellement baptisé Segapede) un jeu destiné aussi à la SEGA Mega Drive dans lequel un personnage pourvu de mille-pattes se déplace à grande vitesse.

Craig Stitt a travaillé au SEGA Technical Insitute sur Sonic the Hedgehog 2, Kid Chameleon, Sonic Spinball et plus tard chez Insomniac Games sur Spyro the Dragon.