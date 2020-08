Salut à tous,



je reviens à chaud d'une séance du film Tenet. Film pas mal mais à la finalité étrange, tous ça pour ça?



Cela dit, on dirait qu'il y a pas mal d'éléments sur des événement non expliqué ou non vu dans le film.



Mais maintenant j'ai deux question à ceux qui l'ont vu





SPOIL



Sur qui tirent l'équipe rouge et l'équipe bleue à la fin?

Sur eux même? dans quel but ça m'échappe.



Quel est cette satanée voiture qui collait au train à l'envers pendant la course poursuite?



Autre question tiens

Comment le méchant vit il après s'être fait tué à la fin? C'était celui du futur ou du passé?