En effet, la série de Geoff Johns inspirée de ses comics et de sa super-héroïne est dorénavant renouvelée pour une seconde saison. Toutefois, cette seconde saison ne sera pas disponible sur la plateforme DC Universe comme la première, mais sera exclusivement disponible sur la CW. La première saison produite par DC Universe était déjà diffusée en j+1 sur la chaîne américaine, mais ici on passe à l’étape supérieure. La série sera donc maintenant une production exclusive à la CW. On espérera que cela ne se traduira pas par une trop forte diminution de budget, mais cela reste une excellente nouvelle pour cette très bonne série (review ici).



En tout cas cette nouvelle est encore une fois un signe de l’avenir assez trouble de la plateforme DC Universe après l’annulation de DC Daily, la garde partagée de la saison 2 de Doom Patrol avec HBO Max. A voir ce que l’avenir réservera à la plateforme.

UnjisteC'est une catastrophe ! La série etait juste génial et maintenant que ca va passer sur la CW je crains vraiment le pire ! Le dernière épisode etait completement oufInjustice League Of America !Fuck la CW !