Suite à ma vidéo sur le SEGA 32X (voir vidéo précédente), vous avez été plusieurs à m’interpeller sur la Dreamcast 2, soit dans les commentaires, soit par un autre biais.



Je m’autorise donc cette petite pastille vidéo histoire de remettre les choses d’équerre.



Depuis maintenant un an on parle sur les réseaux d’une Dreamcast 2 en préparation.



Dernièrement l’actualité s’est accélérée avec la diffusion de vidéos prometteuses sur le Projet Dream. Un groupe de passionnés qui travaillait sur la conception d’une machine compatible avec les jeux Dreamcast mais aussi capable d’en télécharger de nouveau.



On y voit la machine, son interface et une date d’annonce officielle est prévue le 9 septembre 2020.



Bref un décorticage de cette affaire s'impose car certains semblent encore y croire...