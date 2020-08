C'était une question que l'on pouvait légitimement se poser sachant que le mode co-op multijoueurs de Ghost of Tsushima sera gratuit, il n'aurait pas était très surprenant d'y retrouver des skins payantes ou les autres choses habituelles.Sucker Punch à répondu à IGN sur cette question précise et voici leur réponse "Il n'y a pas de micro-transactions dans Ghost of Tsushima: Legends et nous n'avons aucun plan de prévu pour les ajouter. Tout le contenu est déblocable en jouant".