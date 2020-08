Films & Séries

Gangs, clans et parité: du cinéma à l'asiatique !



Les cinémas taïwanais, hongkongais et japonais partagent une recherche de la paix intérieure en expérimentant la violence, l'égalité homme femme et les pouvoirs de la force. Cinq films vous emmènent en cavale entre combats de sabre les yeux fermés, batailles de yakuza, rêves éveillés, bols de nouilles et lévitation ultime. Embarquez !

Vous avez le cycle ciné asiatique sur Arte qui a commencé depuis 2 mois qui arrive à son terme, et il y a tous les 5 films gratos et un doc (Yakusa Eiga) en streaming jusqu'à la fin du mois (jusqu'au 19 pour La forteresse cachée de Kurosawa). Voila j'ai la flemme de faire du blabla en plus pour présenter les films mais ça pourrait intéresser des "joueurs" en plus des cinéphiles (Yakuza, Ghost of Tsushima...)