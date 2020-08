La présente invention concerne une structure dans laquelle un métal ayant une fluidité est utilisé comme matériau thermoconducteur. Dans cette structure, un matériau thermoconducteur est empêché de pénétrer dans une région non souhaitée même lorsqu'un changement de position d'un dispositif à semi-conducteur se produit ou une vibration se produit. Cet appareil électronique comprend un matériau thermoconducteur (31) formé entre un radiateur thermique (50) et une puce semi-conductrice (11). Le matériau thermoconducteur (31) présente une fluidité au moins lorsque la puce à semi-conducteur (11) est en fonctionnement. Le matériau thermoconducteur (31) a une électroconductivité. Le matériau thermoconducteur (31) est entouré par un élément d'étanchéité (33). Un condensateur (16) est recouvert par une section isolante (15).

