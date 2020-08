Sauf retournement de situation de dernière minute, ce sera donc le 6 novembre prochain que sortira la prochaine console de Microsoft. Une date inscrite en gros sur les cartons dans lesquels se trouvent les manettes blanches Xbox Series X/S volées dans le magasin Best Buy de Chicago qui a été pillé dans la nuit de dimanche à lundi.Une date qui fait écho au 5 novembre 2021 affiché par le site de Microsoft lorsqu’on enregistre la fameuse manette pour faire courir sa garantie d’un an

posted the 08/12/2020 at 09:19 AM by xserial