Si il ya bien un jeu qu'on attends depuis un certain moment, c'est bien le jeu supposé être Batman de Warner Montréal , la team de Origins. Jason Schreier n'en finit plus de divulguer des informations au sujet de l'événement Warner Bros prévu pour la fin du mois et nous parle cette fois-ci du jeu Batman.Après nous en avoir dit un peu plus au sujet du jeu issu de l'univers de Suicide Squad actuellement entre les mains de Rocksteady, voici que Jason Schreier évoque une autre licence importante de l'univers Warner.Dans un tweet, il explique que le nouveau jeu Batman développé par les équipes de Warner Bros Montreal se dévoilera le 22 aout prochain à l'occasion du DC FanDome.Il profite de cette annonce pour évoquer que le studio travaillait à l'origine sur un jeu centré sur Damian Wayne, mais que ce dernier a été annulé et rebooté. Nous avons donc hâte d'être à la fin du mois pour voir ce qui va ressortir de ce projet et découvrir si l'univers de la Cour des Hiboux sera bien présent.Il précise