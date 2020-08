Ah... La licence Assassin's Creed, beaucoup critiqué et souvent à raison, enchaînant des épisodes médiocre depuis le très bon Black Flag, le clou du spectacle a été l'épisode Syndicate, une régression sur bien des points, les ventes le confirmaient plus ou moins... Ubisoft se devait de réagir, après une pause de 1 an qui aura au final fait "du bien" à une série qui perdait en qualité au fil des épisodes.



Le voilà, tout beau tout propre, AC Origins, que j'ai terminé aujourd'hui même après y avoir passé un bout de temps, et encore il me reste quelques annexes mais je l'ai globalement bien torché et je peux vous donner mon avis sans plus attendre.



Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi Assassins Creed Origins ?

AC Origins remonte comme son nom l'indique au origines du Credo des Assassin's, vous y incarner Bayek de Siwa, un Medjäy (protecteurs des pharaons) qui aura pour tâche de mettre fin à un culte appelé l'Ordre des Anciens, responsable de la mort de son fils. S'ensuit également de tout ça intrigue "politique" qui consistera aussi à mettre fin à la Tyrannie du Roi Ptolémée, et à faire monter Cléopâtre sur le trône, afin qu'elle devienne la Reine d'Égypte.



Bayek a donc du pain sur la planche ! Le jeu se déroule En 49 av J-C en Égypte Antique, et qui dis Égypte Antique dis période fort intéressante, en tout cas pour moi. Le terrain de jeu est immense, mais genre vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas jouer à un jeu en monde ouvert qui donne autant "le tournis". Cette impression de gigantisme est extrêmement bien rendu, déjà par l'immensité du terrain de jeu mais aussi par les nombreux monuments et statue qui se dressent devant vous, quand c'est pas les pyramides qui vous "écrasent" littéralement du regard. C'est très très impressionnant à ce niveau là.



Si le terrain de jeu est immense, et en plus variés. Désert/Mer/ contrée verdoyante, Villages/villes, canyon, montagne etc... Les activités ne sont pas non plus en reste. Entre les (trop) nombreux camps ennemis à défaire, les trésors à découvrir, les lieux "point d'interrogation" la chasse, les quêtes annexes etc... Les activités en Égypte Antique ne manquent pas ! Pas toutes intéressante hélas, je pense notamment au course d'Hyppodrome, ou encore à certaine quêtes annexe bidon, Le jeu à un contenu très copieux et de nombreuses heures seront nécessaires pour y découvrir tout les secrets du monde.



La carte se révèle au fur et à mesure que l'on découvre les zones, zones qui parfois ne seront pas accessible dès le début ou trop haut level pour nous. Mais ce n'est pas un problème dans le sens où on monte très ? Trop ? Rapidement en niveau En effet, dans AC Origins, vous aurez la possibilité de faire augmenter de niveau votre personnage en réussissant des quêtes, en trouvant des trésors, en triomphant des ennemis etc.. Et à chaque niveau passé, vous débloquerez un point de compétences à répartir dans un arbre de talent, lui aussi copieux, afin d'améliorer les techniques de votre personnage. Comme la possibilité de tirer une flèche en sautant, apprivoiser un animal, etc etc...



Cet arbre de talent est plutôt bienvenue dans la série, et permet de pas mal diversifié le gameplay, permettant à Bayek d'effectuer des coups avancés bien stylé. Arbre de talent qui confirme que la série à définitivement basculé dans le action-RPG assumé, et c'est pas pour me déplaire. En effet, les armes auront toute un niveau différents, les ennemis également, humain comme animaux, mais également différentes caractéristiques sur les armes notamment la possibilité d'infliger du poison, des dégâts de feu, de frapper plus fort etc... Rien pour les armures par contre, dommage. Elle ne seront uniquement que cosmétiques, et certaine sont quand même très réussi visuellement.



Le joueur aura aussi la possibilité d'améliorer l'équipement de Bayek, sa cuirasse, le fait d'avoir plus de flèche, mais également la lame secrète qui ne sert par contre dans cet opus à ne tuer que discrètement, impossible de s'en servir maintenant comme arme principale.



Mais vu la quantité d'arme astronomique du jeu, ce n'est clairement pas un problème et seul les férus de AC trouveront à redire. En effet, allant de la simple épée à la lourde massue, la diversité proposée ne manquent pas. Ce qui m'en vient tout de suite à vous parler des combats qui ont bien été amélioré depuis Syndicate. En effet ici, il sera difficile de vous frottez à 25 mecs sans broncher comme dans les opus précédents, Origins prend le paris de lorgner du côté d'un "Dark Souls" en plus simplifier évidement. Esquive, contre attaque, coup puissant, etc... De même pour les ennemis qui seront plus costaud que dans les anciens jeu, ayant une véritable barre de vie, et pouvant faire de sérieux dégâts si on est pas un minimum préparé surtout dans les niveaux élevés.



Archer, brute à la masse, soldat de base ou avec bouclier, voir même carrément capitaine d'un fort, les types d'ennemis sont assez variés. Le jeu propose également pour la première fois dans la série des boss ! Forcément plus costaud, ils ne sont pas insurmontable loin de là mais un minimum de préparation et jouer de l'esquive sera quand même nécessaire pour les vaincre. Cet dimensions RPG apporter au combat est réellement un très bon point de ce jeu, les combats sont fun, pas simple, et les finish sont jouissif, et violent. Et les différentes armes proposée permettent de varié le gameplay.



A noter également la présence de l'arc, indispensable pour la jouer infiltration. l'arc est jouissif mais peut être un peu trop "cheaté" tuant la plupart des ennemis quasiment en un coup, et surtout se révèle incroyablement efficace, peut être trop. Il est possible de se débarrasser d'un camp uniquement avec celui ci. Les camps qui d'ailleurs seront très nombreux sur la Map, allant de 1 flèche à 3 qui est le plus difficile. Souvent, il faudra tuer les capitaines, piller les trésors pour les valider. Il n'est pas nécessaire de tuer tout le monde, même si vous le pouvez. [g] Si se la jouer infiltration dans les camps est jouissif, malheureusement, l'IA teubé des gardes en fera pester ou rigoler plus d'un. Incapable de vous détectez à 1 mètre dans un buisson, il sera assez facile de les duper, et les prendre par surprise. Le pire c'est quand on se fait griller et que démarre la castagne, les autres "collègues" un peu éloigné continueront à faire leur vie alors que ça se trucide 3 mètre plus loin, ridicule...



Et c'est dommage car ya quand même une amélioration notable, surtout dans les combats ou certes fois, tout les ennemis attaquent en même temps et n'attende pas de se faire déssoudée chacun leur tour. Si l'IA en combats et correct, elle pèche sévèrement quand il s'agit de l'infiltration. A noté que si vous vous faites repéré, l'ennemi pourra appeler du renfort. Je n'ai pas encore parler "du drone" du jeu, le fameux aigle Seanu.



Via une simple touche, vous contrôlerez l'aigle de Bayek, l'oiseau fera véritablement office de radard, permettant de localiser les ennemis, les trésors, les ressources, les passages etc... Encore une fois, comme l'arc, si c'est une bonne idée sur le papier, l'oiseau est très (trop) utile, vous simplifiant grandement la vie, mais vu la quantité astronomique de trésor à trouver dans le jeu, c'est peut être pas plus mal. Il vous permettra également de trouver vos répère, notamment les points d'intérêts, les synchronisation etc...



Car oui, les "tour" à synchroniser dans le jeu sont toujours là, mais elles ne servent plus à dévoiler la map, mais simplement à se téléporter, office de voyage rapide donc. Et vu la grandeur, c'est fort utile ! De nombreux point d'intérêt seront à découvrir, révélant fort, trésor, cache d'animaux etc... Les animaux font en effet parties intégrale du décors, et peuvent être inoffensif comme agressif, rappelant beaucoup les asset d'un Far Cry. Crocodile, lion, hippopotame etc.. ça fait plaisir de les voir, rendant le monde plus vivant qui ne l'ai déjà, car oui ce qui m'a impressionné dans Origins, c'est la vie qu'il ya autour de nous.



Le monde de Origins pue la vie ! Paysant vacant à leur occupations, travaille dans les champs, discute, se repose etc... Dès que c'est la nuit, hop on ferme les étales et on va se coucher. Le monde vie autour de nous, humain comme animal, quel plaisir par exemple de se balader dans le désert et tombez sur une bande de hyènes, ou encore aider un pauvre villageois attaqués par des cobras. Bref, le monde en plus d'être immense et très vivant, et je trouve ça remarquable de la part de Ubisoft. Seul ombre au tableau, les PNJ qui répètent inlassablement la même chose dans une langue qui semble êtres un mélange d'Egyptien et de Grecs, et ça m'a gonfler oui car entendre 30 fois dans ma partie "Benédoucte à Nitrayette" c'est bon quoi !



Les PnJ vous proposeront également des quêtes annexes, et même si il ya eu de l'amélioration comparer au précédent opus, certaines se révélant vraiment sympa, trop souvent c'est la même chose à savoir éliminer une cible ou tuer deux chèvres, ou encore aider quelqu'un prisonnier dans un camp. On est loin, très loin encore des quêtes annexes d'un Witcher 3 malheureusement L'effort est notable oui mais bien trop timide.



La quête principale s'en sort un peu mieux, avec des rebondissements bienvenue, et même si le jeu consiste en un gigantesque cycle de vengeance (ça me rappel un jeu pas vous ?) Le traitement apporter au personnage (surtout Bayek) a le mérite d'etre plutôt soigné, là encore on est pas au niveau d'un Witcher 3 mais certains perso secondaires s'en sortent plutôt bien, malgré des "ennemis" trop caricaturaux. Bayek est clairement le meilleur perso, c'est un homme de principe, assez torturé et qui se révèle fort intéressant à incarner et dont l'histoire se suit sans déplaisir, malgré une fin bien trop expédié et avare pour ce qui est de l'origine des Assassin's.... Mais sans être mauvaise pour autant.



N'attendez rien par contre des phases dans le présent totalement inintéressante

... On a qu'une envie, c'est que ça se termine pour passez à autre chose, tellement c'est nul. Heureusement, y'en a très peu et c'est tant mieux.



J'ai pas parler des musiques qui sont pour la plupart splendide, de même que l'ambiance fabuleuse de cet Égypte, on s'y croirait réellement et l'immersion est saisissante. Le thème principal est très bon et les nombreuses musiques sont bonne et parfaitement dans le ton, rien à dire à ce niveau là.



Le jeu se révèle par contre assez répétitif, ses activités se répètent beaucoup, capture de camp, recherche de trésor, quêtes annexes etc... mais encore une fois, vu la beauté du monde ouvert et l'immersion qu'il procure, on a sans cesse envie d'y revenir, parfois à petite dose quand même hein x)

Autre point noir, ce sont les micro-transaction, vous savez en quoi ça consiste, même si il est possible d'obtenir les meilleurs armes et armures via le marchand Reda, force est de constater que Ubi nous force à passez à la caisse quand même... Quelle dommage....



Les graphismes j'en ai pas parler mais c'est très beau, surtout pour un monde aussi grand. Et surtout c'est variés niveau environnement, les visages sont bien fait, de même que les détails du personnage. Les cinématiques c'est également du beau boulot malgré une syncro labiale un peu à la ramasse parfois. Arriver à Alexandrie, je me suis pris une petite claque tellement ça fourmille de détails dans tout les sens, c'est très très impressionnant à ce niveau là. Et alors dans le désert, c'est le dépaysement assuré.

Bien, comme le jeu, il est temps de conclure car le test est trop copieux x)

A noter que le jeu a été plutôt bien codé car si j'ai eu la présence de petit bug, rien d'alarmant et surtout très peu en plus de 120 heures de jeu. Une prouesse pour Ubisoft !



Les + :





- Monde ouvert immense est varié

- Cet impression de gigantisme, de dépaysement constant.

- l'Égypte, formidable terrain de jeu, et retranscription fidèle.

- Inventaire clair et limpide, aucunement envahissant !

- Des détails dans tout les sens

- Graphiquement très joli et impressionnant pour un monde ouvert !

- Bayek de Siwa, un héros attachant

- Une effort dans les quêtes secondaires

- Durée de vie et contenu pharaonique !

- Somptueuse OST parfaitement dans le ton

- Ambiance sonore impeccable, immersion constante !

- La dimension RPG fait du bien au titre

- L'infiltration fun

- Beaucoup de secret à dénicher

- Un monde qui fourmille de vie à chaque instant

- De nombreuses armes et tenue différentes

- L'arc et Seanu

- Fan d'Égypte et de mythologie vous allez prendre votre pied !

- Des combats améliorer, plus péchus et dynamique, et un challenge plus présent

- La présence d'animaux

- La présence de boss

- Les captures de camps fun

- La quête principale haletante avec quelques rebondissements bienvenue.

- Les pyramides !

- Enfin un jeu Ubisoft bien codé ?



Les -



- Phase dans l'Animus sans intérêt

- Une fin trop vite expédiée est avare en information

- Des activités inutile (Hyppodrome notamment)

- IA complètement a la ramasse en infiltration

- Les PNJ qui répète trop souvent la même chose !

- On est pas au niveau d'un Witcher 3 niveau quêtes annexes...

- C'est très répétitif à force

- Des camps tout les 10 mètres...

- Ces micro-transaction de l'angoisse.

- Des "méchants" bien trop caricaturaux

- L'arc overcheat quand même







Conclusion



Pari réussi pour Ubisoft après un épisode Syndicate franchement pas folichon ! AC Origins marque bel et bien la relève de la franchise, et si quelques coquilles restent, le plus gros du boulot a été fait et bien fait ! Visuellement splendide, saupoudré d'une ambiance sublime, et de mécanique RPG bienvenue dans une série qui avait tendance à faire du surplace, AC Origins n'est certainement pas la révolution de la série mais une (Très) belle évolution de la série phare de Ubisoft. Elle bouscule les codes tout en ne trahissant aucunement ses "Origines" justement, et ça c'est fort très fort ! Je vous laisse, je retourne arpenter le désert !



Note : 18/20