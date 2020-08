officiellement

Dans une publicité pour le, prévu le 4 Septembre 2020 au Japon, l’éditeur Shueisha a annoncéque le manga One Piece de Eiichiro Oda “se dirige vers l’arc final” !La publicité explique que le One Piece Magazine N°10 sera consacré à une relecture du manga pour “se préparer au climax” (climax est utilisé en japonais pour indiquer la fin de l’histoire).Toutefois avec Oda-sensei, un arc peut durer. Mais nous voilà prévenus sur la situation actuelle de l’oeuvre et de son avancée vers sa fin inexorable.