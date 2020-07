Alors que des rumeurs placent Electronic Arts comme un candidat potentiel du rachat de Warner Bros Interactive Entertainment avec Microsoft, Take-Two Interactive Software et Activision, les investisseurs ont demandé à Blake Jorgensen, le directeur des opérations de l’éditeur américain, de s’exprimer sur le sujet afin d’y voir plus clair : “Nous essayons d’acheter de grands talents et non pas des jeux. L’acquisition de Respawn Entertainment n’était pas liée à l’envie d’acheter Titanfall. Et ce n’est pas une insulte envers Titanfall, c’est un jeu incroyable et nous verrons peut-être un nouveau Titanfall un jour à venir, mais c’est l’équipe qui nous intéressait. Et cela va de Vince Zampella à l’ensemble de la structure. Cela demande donc un peu de temps mais soyez certains que nous sommes plus intéressés que jamais car nous voyons qu’il existe du talent et construire de nouvelles licences de qualité est d’une importance critique pour la croissance de notre activité.”



Si Blake Jorgensen évite d’aborder le cas Warner Bros Interactive Entertainment, l’envie de faire des acquisitions est bien là. D’ailleurs, en mettant la main sur cette filiale de WarnerMedia et du groupe AT&T, EA récupérait principalement de nombreux studios (TT Games, Rocksteady Studios, NetherRealm Studios, Monolith Productions, WB Games Boston, Avalanche Software, Playdemic, WB Games Montréal, WB Games San Francisco et WB Games San Diego, Portkey Games) et non des licences, exactement ce que cherche la société d’Andrew Wilson.